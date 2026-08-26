La Guardia Civil interviene más de 300 artículos deportivos falsificados en el mercadillo de Marchamalo

Material intervenido durante la operación. - GUARDIA CIVIL

GUADALAJARA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara ha intervenido más de 300 artículos deportivos, presuntamente falsificados, durante una inspección realizada en el mercadillo de la localidad de Marchamalo.

Durante la actuación fueron localizadas numerosas camisetas y equipaciones de selecciones participantes en la Copa Mundial de fútbol, así como prendas correspondientes a otros equipos de fútbol, de reconocidas marcas deportivas, según ha informado el Instituto armado por nota de prensa.

Asimismo, fueron localizados anagramas de distintas marcas comerciales, destinados presuntamente para su utilización en la elaboración de otras falsificaciones de artículos de lujo.

El responsable del establecimiento no pudo acreditar mediante factura o cualquier otra documentación el origen lícito ni la trazabilidad de los productos, por lo que los agentes procedieron a la intervención cautelar de la totalidad del género y a su investigación como presunto autor de un delito contra la propiedad industrial.