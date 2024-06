El PP rechaza reprobar al concejal de Familia de Almería por el cartel erróneo sobre agresiones infantiles

ALMERÍA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Almería ha rechazado este lunes en sesión plenaria ordinaria reprobar a la concejal delegada de Área de Familia, Inclusión e Igualdad, Paola Laynez (PP), por la publicación de un cartel erróneo sobre agresiones sexuales infantiles que fue retirado, junto con toda la campaña, al entender que la iniciativa solo busca "enfangar la vida política".

La moción impulsada por el PSOE ha sido rechazada con los 15 votos de la mayoría absoluta del equipo de gobierno (PP), cuya portavoz, Sacramento Sánchez, ha llamado "sectarios" a los socialistas al entender que "no dudan en vilipendiar el nombre del Ayuntamiento" ante este tipo de situaciones mientras "se lo perdonan todo a los suyos".

Sánchez ha insistido en que la publicación del cartel, que Vox ha denunciado en los juzgados, se debió a "un error que se corrigió de inmediato" ya que el lema 'Si dice no, no es sexo, es agresión' iba acompañado de fotografías de mujeres salvo en uno de los diseños, en los que aparecía un niño. "Ese fue el error", ha insistido.

Así, ha criticado que PSOE y Vox hagan un "frente común" para utilizar la polémica suscitada por el cartel de manera "partidista". "Fue un error, un error reconocido y subsanado", ha incidido la portavoz, quien no ha detallado los mecanismos que se dieron en el seno del área de Laynez para que el fallo reconocido no fuera advertido hasta que los carteles estaban colocados en las marquesinas de la ciudad.

De igual modo, ha apuntado que para la retirada de los fondos del Pacto contra la Violencia de Género con la que se subvencionó el cartel, tal y como avanzó el Ministerio de Igualdad, es preciso la apertura de un expediente de reintegro sobre el que caben alegaciones, por lo que ya "se verá si se retira o no se retira" el dinero, algo que no se hace "a golpe de redes sociales", ha dicho.

Sánchez ha expresado igualmente la condena "con mayúsculas" de "cualquier tipo de agresión sexual" pese a los intentos, según ha advertido, de señalar al Ayuntamiento "de manera zafia y ruin" como promotor de "actitudes que favorezcan la pederastia" cuando la campaña tenía por objetivo "sensibilizar" de lo contrario.

UN "CIERRE EN FALSO"

Por su parte, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería ha lamentado que el equipo de gobierno trate de atajar el asunto sin haber dado las suficientes explicaciones sobre cómo se produjo dicho error ni haber asumido responsabilidades políticas por ello, según ha advertido.

"No podemos aceptar que esta situación se cierre en falso", ha manifestado Valverde ante una campaña de "vergüenza" y con la que, según considera, el Ayuntamiento ha hecho "el ridículo a nivel de toda España", sentido en el que ha apuntado directamente a la concejal responsable del área.

Para los socialistas, "no podemos dejar ni un minuto más a la señora Laynez al frente de ese área, porque no está preparada ni capacitada", ha asegurado a la hora de manifestar que la edil "no sabe exactamente lo que es la violencia de género" y de acusarla de no gestionar partidas para paliar la pobreza infantil, con 277.000 euros "sin utilizar" en el último año, ha dicho.

Por su parte, el portavoz del Vox en el Ayuntamiento de Almería, Juan Francisco Rojas, ha incidido en la denuncia interpuesta por el grupo ante un presunto "delito de malversación de fondos" a través de la impresión de la campaña retirada en la que se mostraba un cartel "inaceptable".

"Las explicaciones que se han dado desde el equipo de gobierno no han convencido a nadie", ha dicho Rojas, para quien también han sido insuficientes las explicaciones relativas a un "error de coordinación". "A nivel político sí sabemos quién tiene la responsabilidad última en este asunto y quién no la ha asumido", ha añadido en apoyo a la moción contra la concejal de Igualdad, quien no ha intervenido en el debate.

De otro lado, el concejal de Por Almería --Podemos, IU, Los Verdes-- se ha abstenido en la votación al considerar que el debate tenía la intención de "banalizar" por "electoralismo" un tema "sensible", si bien ha mostrado su interés en conocer "el proceso desde la contratación hasta la pegada de estos carteles, pasando por su diseño y por su impresión", sentido en el que ha recordado que solicitó información que "a fecha de hoy no se me ha dado".