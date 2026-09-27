PP afirma que Moreno "cumple con la universidad pública con una apuesta sin precedentes" desde 2019

El parlamentario andaluz del PP de Almería Juan José Salvador - PP

ALMERÍA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario andaluz del PP de Almería Juan José Salvador ha puesto en valor este domingo "la apuesta" del Gobierno de Juanma Moreno por la universidad pública andaluza.

En un comunicado, ha destacado que ningún ejecutivo "ha apostado tanto por la universidad pública como se está haciendo desde 2019 gracias al PP". Salvador ha subrayado que las universidades públicas andaluzas cuentan este año con la "mayor financiación de su historia, con 1.826,9 millones de euros, una cifra que refleja el compromiso de la Junta con una educación superior pública, accesible y de calidad".

"El Gobierno de Juanma Moreno está demostrando con hechos que la universidad pública es una prioridad. No estamos ante declaraciones ni promesas, sino ante una financiación récord y ante medidas concretas que permiten que más jóvenes puedan estudiar y que las familias tengan que hacer un menor esfuerzo económico", ha afirmado.

El parlamentario almeriense ha destacado especialmente las medidas dirigidas a facilitar el acceso a los estudios universitarios. En este sentido, ha recordado que el precio de las matrículas permanece congelado y que el 99% de los créditos aprobados en primera matrícula está bonificado, lo que supone un ahorro para las familias andaluzas cercano a los 44 millones de euros.

"En Andalucía estudiar en la universidad pública es hoy más accesible. La política del Gobierno de Juanma Moreno es muy clara: que ningún estudiante deje de estudiar por motivos económicos y que el esfuerzo de una familia no sea un obstáculo para que sus hijos puedan acceder a una carrera universitaria", ha señalado Salvador.

Según ha señalado, a la congelación de las matrículas y la bonificación de créditos se suman otras medidas para facilitar el acceso y la permanencia de los estudiantes, como el fraccionamiento de la matrícula en hasta ocho plazos y las exenciones dirigidas a colectivos como víctimas de violencia de género, personas con discapacidad y beneficiarios de la Renta Mínima de Inserción Social y del Ingreso Mínimo Vital.

El parlamentario del PP de Almería también ha puesto en valor el refuerzo de las becas Erasmus+, cuyo complemento autonómico se ha incrementado un 10%, una medida que "facilita que los estudiantes andaluces puedan completar su formación en otros países y ampliar sus oportunidades académicas y profesionales".