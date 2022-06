PP de Almería advierte que el 19J "elegimos entre una marca o un partido avalado por la buena gestión de Juanma Moreno"

ALMERÍA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Almería, Javier García, ha participado junto a las candidatas del PP al Parlamento Andaluz, Maribel Sánchez y Ángeles Martínez, y el alcalde de Huércal-Overa, Domingo Fernández, en la inauguración de la nueva sede local del PP y allí ha pedido a los vecinos de Huércal-Overa que el próximo día 19 de Junio apoyen la "buena gestión del Gobierno de Juanma Moreno, un gobierno que ha apostado por la provincia de Almería y que la ha situado en el centro de la gestión de su Gobierno".

García Molina ha explicado a través de un comunicado que "el PP no es ninguna marca, sino que es un partido de gestión y en 18 días tendremos que elegir entre una marca o un partido político", por ello les ha animado a salir a la calle y "trasladar todo lo que Juanma Moreno y su equipo han hecho por la provincia, para que sigan gestionando los intereses de todos los almerienses y andaluces".

El presidente del PP ha manifestado que a partir del 19J "personas como Maribel Sánchez, Ángeles Martínez o Carmen Crespo, se volcarán en defender los intereses del PP en el Parlamento, con el aval de la gestión y sobre todo con la idea clara de anteponer siempre los intereses de los almerienses y de la provincia a los del Partido Popular".

Ha insistido en que el próximo 19J "se vota a personas que tienen detrás el aval de Pedro Sánchez o a los que tienen el aval de la gestión de Juanma Moreno como es el caso de Maribel, Ángeles o Domingo".

Por último ha vuelto a pedir la confianza a los huercalenses y se ha dirigido a los "socialistas de bien" que hay en Huércal-Overa que se sienten decepcionados con el sanchismo para que presten su voto al Partido Popular y a Juanma Moreno porque "vamos a seguir bajando impuestos, incentivando la inversión y volcándonos con la provincia de Almería".

MARIBEL SÁNCHEZ Y DOMINGO FERNÁNDEZ

Por su parte la candidata del PP al Parlamento Andaluz, Maribel Sánchez, ha pedido a sus vecinos de Huércal-Overa que el próximo 19-J apuesten nuevamente por el Gobierno de Juanma Moreno porque aunque en tres años y medio se han hecho muchísimas cosas en la provincia, aún queda por hacer y por gestionar, y es muy importante "no retroceder y no volver al pasado".

La candidata popular ha destacado el importante impulso que ha recibido el Hospital de La Inmaculada en esta legislatura, un hospital en el que se ha invertido 1,3 millones de euros para traer un nuevo TAC, una resonancia magnética y numeroso equipamiento. Además, ha destacado el importante esfuerzo que se ha hecho en materia sanitaria y que ha supuesto que en nuestra provincia contemos con más centros de salud, más hospitales y 1.660 sanitarios más para atender a los pacientes almerienses.

"Nos queda mucho por gestionar como el nuevo edificio del Hospital de La Inmaculada que está en redacción de proyecto y que dará más espacio al centro hospitalario y permitirá ampliar servicios. Además, está pendiente también el centro de salud de Huércal-Overa y por ello os pido que nos ayudéis a que esta legislatura sea la de la consolidación del PP", ha explicado.

Por último ha subrayado que "no podemos frenar todo lo conseguido" y que espera que "a partir del 19-J tengamos un presidente que tenga las competencias en educación que no las hemos tenido, en justicia, en servicios sociales, quiero que gestione esas materias como ha gestionado sanidad o agricultura, y quiero que ese avance se materialice de verdad en Huércal-Overa, por ese este tren no lo vamos a perder".

En el acto de inauguración de la sede ha intervenido también el alcalde de Huércal-Overa, Domingo Fernández, quien ha destacado la importancia de estos comicios electorales para que Huércal-Overa siga avanzando y ha pedido a todos los huercalenses que el próximo 19-J voten a Juanma Moreno "el mejor presidente, el que ha transformado nuestra provincia y en el que tenemos que confiar para que Huércal-Overa siga creciendo".