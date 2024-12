El PP de Almería afronta 2025 con "esperanza" y "preparado ante una posible convocatoria electoral"

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 22 (EUROPA PRESS)

El PP de Almería ha asegurado afrontar 2025 con "esperanza" y con el partido "preparado ante una posible convocatoria" a nivel nacional, tras el encuentro de Navidad que ha celebrado en la localidad de Roquetas de Mar. En este acto, que ha reunido a más de 600 afiliados y simpatizantes, el presidente del Partido Popular, Javier A. García, ha agradecido a todos la confianza que año tras año depositan en el PP de Almería.

García, que ha estado acompañado por el secretario general del PP Andaluz, Antonio Repullo, la vicesecretaria de Organización del PP, Carmen Fúnez, y el alcalde de Roquetas de Mar y presidente de honor del PP de Almería, Gabriel Amat, además de diputados, senadores, parlamentarios, alcaldes y portavoces, así como miembros del Gobierno de Juanma Moreno y del PP Europeo, ha destacado el inmenso cambio, a su juicio, que se ha producido en la provincia en los últimos 20 años gracias al "espíritu emprendedor" de los almerienses, pero también a las "políticas que el PP" está llevado a cabo desde los lugares de responsabilidad que ocupa.

Una transformación, ha apuntado la formación 'popular' en una nota, que ha sido mayor en los últimos seis años con el Gobierno de Juanma Moreno en la Junta de Andalucía. Este "ha logrado que Almería esté en el centro de las políticas del Gobierno andaluz y ha acabado con el abandono que sufría con los gobiernos socialistas".

Ante los afiliados y simpatizantes, el presidente del PP de Almería ha dejado claro que el partido va a estar "a la altura de las circunstancias en el año 2025 y ante un posible adelanto electoral".

"No sabemos cuando Pedro Sánchez convocará elecciones, pero lo que sí tenemos claro es que el partido está engrasado y preparado para aportar al máximo y que Alberto Núñez Feijóo sea el próximo presidente de España. En estos momentos, en nuestro país la única opción al sanchismo es Feijóo, cualquier otra sólo servirá para perpetuar la agonía que estamos sufriendo", ha manifestado.

Finalmente ha señalado que todos los diputados, senadores, parlamentarios, diputados provinciales, alcaldes, concejales, portavoces del PP, van a seguir defendiendo "un proyecto sólido, real, honesto y honrado en el que caben todos los españoles y que es la única alternativa real para poder gobernar España".

Por su parte, el secretario general del Partido Popular Andaluz, Antonio Repullo, ha destacado el importante lugar que ocupa el PP de Almería en Andalucía, un referente para todos por su trabajo diario y su constancia que le lleva a conseguir unos grandes resultados electorales, según señala.

"En Almería tenéis grandes hombres y mujeres que trabajan por la provincia, para que siga desarrollándose y creciendo, generando empleo y riqueza, y este proyecto sólido y consolidado es el que apoyan los almerienses elección tras elección. Nos sentimos muy orgullosos de la importante aportación que Almería hace al PP de Andalucía", ha subrayado.

Repullo ha destacado algunas de las medidas que el PP desarrollará en 2025, como seguir luchando "contra los bulos" del Partido Socialista, poner en marcha un Plan de sedes para que contar con más en Andalucía y que se conviertan en un centro social al que acudan los afiliados y simpatizantes y sobre todo, "seguir siendo el partido de la gente, estando al lado de los andaluces y de los almerienses y trabajando por el empleo, por los jóvenes, por las mujeres, y por una tierra que tiene enormes posibilidades".

LA LEGISLATURA DE SÁNCHEZ ESTÁ "AGOTADA"

Ante los afiliados del Partido Popular de Almería, la vicesecretaria de Organización del PP, Carmen Fúnez, ha dejado claro que la actual legislatura, con Pedro Sánchez como presidente "está agotada y está siendo agotadora para la mayoría de los españoles, además de suponer una pérdida de tiempo, dinero y oportunidades para todos".

Fúnez ha sostenido que Pedro Sánchez esté pendiente de la agenda judicial, y no lo esté de traer más inversiones ni de gestionar mejor los recursos públicos y ha pedido al Partido Popular de Almería que esté preparado ante la convocatoria de elecciones.

"Os felicito por vuestros resultados electorales. Almería siempre ha sido un referente a nivel nacional, pero ahora hay que estar atentos porque no sabemos cuándo se van a convocar las elecciones y tenemos que estar preparados para afrontar el momento y tener el trabajo hecho. No sabemos si va a ser una carrera de velocidad o de fondo pero tenemos que llegar los primeros a la meta, con la confianza de todos los que no quieran a Sánchez como presidente", ha explicado.

Por último, ha animado al PP almeriense "a seguir mirando a los ojos a los vecinos como lo llevan haciendo desde hace años, a seguir teniendo contacto con los sectores de la sociedad" y ha afirmado que "el PP es el partido de la esperanza de todos los españoles en 2025".

El acto ha sido clausurado por el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, quien ha agradecido al Gobierno de Juanma Moreno el impulso y el apoyo, en su opinión, que ha dado a la provincia en los últimos seis años y ha pedido a todos los afiliados y simpatizantes del PP que estén preparados para que cuando llegue el momento, Almería sea la provincia que más apoyo dé al PP para que Feijóo sea presidente del Gobierno.

Amat ha señalado que lo mejor del PP son sus afiliados y simpatizantes, y ha dejado claro que desde los cargos de responsabilidad que el partido ostenta en las distintas administraciones "seguiremos trabajando por el bienestar de todos los ciudadanos y por el desarrollo de nuestra provincia y de todos los municipios, generando empleo y riqueza y mejorando el bienestar de las familias".