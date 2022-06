PP de Almería pide a los agricultores que voten a Moreno para tener un gobierno "de manos libres" en la Junta

ALMERÍA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los dirigentes del PP de Almería han pedido este jueves a los agricultores de capital su voto para Juanma Moreno en las elecciones autonómicas del 19 de junio para así tener "un gobierno de manos libres" y que el sector "siga avanzando".

La cabeza de lista del PP de Almería al Parlamento, Carmen Crespo, ha incidido en el "importante trabajo" hecho desde el Gobierno andaluz "con ayudas al relevo generacional" o una política "volcada" con el agua, "necesaria para regar nuestro campo en una tierra en la que se aprovecha cada gota de agua", según ha trasladado en una nota.

Según Crespo, la Junta ha invertido durante la última legislatura en Almería 173 millones de euros en obras hidráulicas, toda vez que "ha instado al Gobierno de España a cumplir con sus competencias en esta materia".

La también consejera de Agricultura ha exigido al ministro del ramo, Luis Planas, "liderazgo" para "defender a nuestros agricultores en España y en Europa" porque, según ha dicho, "no pueden seguir siendo moneda de cambio como ocurre en muchas ocasiones".

La candidata ha insistido en el "importante cambio" que se ha producido en el sector en estos años "convirtiéndonos en la huerta de Europa y exportando salud y productos de excelente calidad". En este sentido, ha recordado que Almería "ha exportado un 14,3 por ciento más en el primer cuatrimestre por valor de 1.800 millones, una buena noticia para una provincia y para un sector que crea empleo y posibilidades de presente y futuro".

Crespo ha destacado la "importante bajada de impuestos" que el Gobierno liderado por Juanma Moreno ha llevado a cabo en esta legislatura y ha pedido a los agricultores "que vuelvan a confiar" en su líder para "seguir bajando impuestos y para que otros partidos no vuelvan a poner el injusto impuesto de sucesiones y donaciones que tanto perjudica al relevo generacional en el campo".

Ante los agricultores, el presidente del PP de Almería, Javier Aureliano García, ha recordado que el 19 de junio los almerienses "no se pueden dejar arrastrar por propuestas que son irrealizables y que se hacen en la barra de un bar" y ha recordado que "el único presidente que ha venido para solucionar los problemas del sector agrícola ha sido Juanma Moreno".

"El domingo tenéis la oportunidad de demostrar que con la agricultura no se juega, por eso os pido que votéis por la certidumbre y por personas como Carmen Crespo que conoce los problemas de Almería y que ha llevado a la provincia a cada Consejo de Gobierno", ha dicho García, para quien el rival político del PSOE, Juan Espadas, "significa retroceso, ninguneo a Almería" frente a la "ilusión, el progreso, la certidumbre" que, según ha dicho, representa Moreno.

"NO PODEMOS PERDER EL TREN DEL PROGRESO"

García ha explicado que el próximo domingo "tenemos que ser dique de contención de la ruina que nos trae Pedro Sánchez a España" y por ello ha pedido a los agricultores que "reflexionen en manos de quienes quieren dejar el futuro de sus invernaderos y de sus hijos".

"No podemos perder el tren del progreso para Almería, estamos en el centro de las políticas de la Junta, ahora la agricultura es más fuerte, se os escucha más, estamos trabajando en lo que nos pedís y sobre todo para que llegue más agua. No hagáis experimentos, votad por la experiencia, la gestión, votad por Carmen Crespo y Juanma Moreno", ha concluido.

El secretario general del PP de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha subrayado que "nadie ha peleado más por traer agua a Almería que Juanma Moreno y Carmen Crespo" y "lo seguirán haciendo a partir del próximo 19 de junio porque el objetivo es garantizar al agua que Almería necesita ahora y la que va a necesitar en el futuro, porque sin agua no hay futuro".

Fernández-Pacheco ha destacado que "los experimentos no son buenos ni en el campo ni en la política" y según ha manifestado "lo que menos necesita el campo son recetas ideológicas y planes de salvación".

"No hay que dejarse llevar por los que prometen muchas cosas de esas que gusta mucho oír, pero luego no se pueden cumplir. Por eso lo que os estamos ofreciendo es lo mismo que os estamos pidiendo, confianza para avanzar con el proyecto de Juanma Moreno y del PP", ha dicho.