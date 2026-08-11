El PP exige los ministros Puente y Bolaños una fecha "concreta y definitiva" para la llegada del AVE a Almería

La diputada nacional del PP de Almería Ana Martínez Labella, en las obras de la nueva estación intermodal de Almería. - PP

ALMERÍA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional del PP de Almería Ana Martínez Labella ha exigido este martes a los ministros de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que pongan una fecha "concreta y definitiva" a la llegada de la alta velocidad (AVE) a Almería y ha sostenido que, ante los retrasos y la situación actual de las obras, la infraestructura "no será antes de 2030".

En una nota, Martínez Labella ha criticado que ambos ministros hayan "desaprovechado" su visita a la nueva estación intermodal para concretar cuándo llegará la alta velocidad a la provincia y ha lamentado que "se hayan dedicado a repetir, un verano más, que los trabajos avanzan y que la conexión está cada vez más cerca".

"Llega agosto, llegan los ministros y vuelve el mismo discurso de todos los años", ha señalado la diputada, quien ha reprochado al Ejecutivo que siga sin explicar "por qué no se han cumplido los plazos anunciados ni cuándo estará realmente en servicio la infraestructura". "Los almerienses no necesitamos más fotografías ni más visitas de obra", ha apuntado.

Por otra parte, Martínez Labella ha lamentado que la provincia continúe con un "déficit ferroviario histórico", que ha vinculado a retrasos, averías, transbordos por carretera y tiempos de viaje "poco competitivos".

"Nos hablan de alta velocidad mientras seguimos padeciendo un servicio ferroviario pésimo en la provincia", ha afeado la diputada 'popular', quien ha reclamado al Gobierno que explique qué actuaciones quedan pendientes, cuáles son los plazos reales y qué motivos han provocado los retrasos acumulados.

"Si las obras van tan bien como aseguran, no entendemos qué problema hay en poner una fecha sobre la mesa. Los almerienses quieren certezas, no promesas que se repiten año tras año", ha afirmado.

Martínez Labella también ha advertido de que la situación ferroviaria en la provincia "seguirá empeorando" ante la suspensión en septiembre de la conexión ferroviaria con Madrid por la tarde, que, según ha señalado, supondrá "un nuevo varapalo para la provincia". "No se puede presumir del futuro mientras se empeora el presente", ha añadido.

"Almería lleva demasiados años esperando. Mucha fotografía, mucho anuncio y muy poca certeza. Lo que queremos saber es algo tan sencillo como cuándo llegará el AVE", ha apostillado.