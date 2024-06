El PP pide elecciones para que Almería "no sufra las consecuencias de un Gobierno paralizado por la corrupción"

ALMERÍA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional del Partido Popular de Almería, Maribel S. Torregrosa, ha mostrado este miércoles su preocupación por la "situación actual en la que está derivando la política nacional" y ha lamentado que la provincia de Almería "sufra las consecuencias de un Gobierno de Sánchez desbordado, paralizado y acorralado por la corrupción", por ello ha pedido al presidente del Gobierno que escuche a Alberto Núñez Feijóo y "cuanto antes convoque elecciones porque la legislatura está acabada".

Torregrosa ha afirmado que la situación es "insostenible" y "así se lo han hecho saber los españoles, andaluces y almerienses en las urnas el pasado domingo, con una victoria contundente del Partido Popular". "Una contestación rotunda a los desvaríos de un presidente del Gobierno más preocupado por mantenerse en el poder, que por solucionar los problemas de nuestra provincia", según ha recogido la formación en una nota.

La diputada del PP ha afeado que la provincia de Almería "ha sido castigada desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa" y que su situación "va a seguir empeorando porque el Gobierno del PSOE ni siquiera ha podido presentar los Presupuestos Generales del Estado al no contar con los apoyos suficientes".

En este sentido, Torregrosa ha apuntado que frente al "optimismo" del Gobierno, la economía de la provincia "no va como un cohete, y si no que se lo pregunte a las miles de familias almerienses que no llegan a fin de mes y que cada vez están más asfixiadas por culpa de las subidas de impuestos y del incremento de la cesta de la compra".

Además, se ha referido a las infraestructuras y ha manifestado que "la parálisis" es la tónica general, "no solo en cuanto a las infraestructuras hídricas en las que Sánchez sólo ha invertido el 14% de lo presupuestado en cinco años, sino también en lo que se refiere a carreteras, como el tercer carril de la A-7 o los enlaces con El Ejido y Roquetas; a las costas, con los incumplimientos continuos por ejemplo con la playa de Balerma; a la Alta Velocidad con una inversión ejecutada de sólo 428 millones de los 1.775 presupuestados; o a la dejadez en cuanto a la mejora de los cuarteles de la guardia civil en la provincia, como es el caso del cuartel de Roquetas de Mar".

La diputada del PP ha puesto como ejemplo de la "parálisis socialista en Almería" la contestación que el Gobierno ha dado a los diputados del PP sobre la desaladora del Bajo Almanzora I. Los 'populares' preguntaron en el mes de abril sobre la fecha prevista de inauguración de esta infraestructura del Levante almeriense, y el 16 de mayo la contestación del Ejecutivo, según la formación, fue: "La reparación y puesta en servicio de la desaladora está contratada por la sociedad mercantil estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas, Acuamed, mediante un contrato de proyecto y obra. Actualmente, el proyecto está redactado y en supervisión. Una vez aprobado este, el plazo contractual para ejecutar la obra de reparación será de 14 meses".

"Los almerienses han podido ver en muchas portadas de medios de comunicación como el PSOE aseguraba que la desaladora del Bajo Almanzora I estaría en funcionamiento este año 2024. Con esta respuesta parlamentaria queda claro, una vez más, que el Gobierno de Sánchez ha mentido a los almerienses porque si las obras no se han iniciado y tienen un plazo de ejecución de 14 meses es imposible que la desaladora entre en funcionamiento este año", ha asegurado.

Torregrosa ha pedido a Sánchez "responsabilidad y sentido de Estado" y ha aseverado que el PP de Almería "va a seguir defendiendo los intereses de una provincia que ha reflejado en las urnas, una vez más, que está cansada de las mentiras y la manipulación de un Gobierno que aseguró que iba a perseguir la corrupción, pero que ahora la ampara e indulta, además de no respetar la independencia de la Justicia ni la libertad de prensa".