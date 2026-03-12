PP y Vox aprueban en Roquetas (Almería) pedir cambios legislativos para impedir el uso del burka en espacios públicos

Archivo - Pleno del Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería) en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR - Archivo

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 12 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Ayuntamiento de Roquetas de Mar ha aprobado con los votos del PP y Vox una moción impulsada por los 'populares' para solicitar cambios legislativos que posibiliten la prohibición del uso de prendas como el burka o niqab, así como otras que oculten el rostro, en espacios públicos.

La corporación, no obstante, ha rechazado con los votos del PP el texto de parecido corte elevado por Vox para la prohibición directa de acceso a dependencias municipales con dichas vestimentas. "Yo no puedo hacer un reglamento si no tengo una ley", les ha espetado el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, como principal motivo para negar el voto a esta iniciativa.

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar es el segundo de la provincia, desde de El Ejido, en aprobar esta moción si bien ya el Ayuntamiento de Níjar sacó adelante el pasado mes de febrero el texto promovido por Vox, que contó con el apoyo de la única concejal de ese partido como proponente y todos los ediles del PP en el Pleno, con los que conforma gobierno de coalición.

El teniente alcalde y portavoz del equipo de gobierno, Jose Juan Rodríguez, ha apelado cuestiones de "seguridad" e "igualdad" para respaldar la medida, al entender que el burka y el niqab son prendas que lesionan la "dignidad" de las mujeres, a las que se quiere "proteger".

Asimismo, desde Vox se ha decidido apoyar el texto pese a las críticas que recibió de los 'populares' cuando promovieron vallas publicitarias en las que comparaban una mujer con burka y otra sin él. "A día de hoy seguimos repartiendo el mismo flyer", ha dicho el portavoz, José Manuel Puente.

Si bien desde Vox han compartido los argumentos del PP, Puente ha señalado en otro de los debates que los "problemas de seguridad" de Roquetas no radican "solo en el abandono de las administraciones" sino que "la raíz del problema en Roquetas de Mar claramente es la inseguridad que causa la inmigración ilegal".

Tanto desde el PSOE como desde IU-Con Andalucía se ha afeado el cariz "racista" y "xenófobo" de la moción al considerar que este no es un "problema real" en el municipio pese a sus altos niveles de migración, por lo que creen que sus pretextos en materia de seguridad e igualdad son solo un "arma política" para disfrazar la moción.

"La gente que se deja las patillas largas no me gustan nada y los hombres que llevan leggins en el gimnasio tampoco", ha ironizado al respecto el concejal de IU, Zakarías Lekal, quien ha apelado a la "libertad" individual así como a centrarse en los problemas "reales" del municipio.

SEGURIDAD CIUDADANA

De otro lado, el Pleno ha rechazado con los votos de PP la moción impulsada por PSOE para mejorar la seguridad en el municipio al no haberse aceptado las enmiendas propuestas por el PP para prácticamente la totalidad del texto salvo en un primer punto que solicitaba instar al Gobierno de España a reforzar los operativos de la Guardia Civil en el municipio e incrementar su presencia hasta que se resuelva la apertura de la comisaría de Policía Nacional.

El equipo de gobierno ha rechazado de este modo los acuerdos destinados a instar al alcalde, Gabriel Amat, a convocar de manera urgente la Junta Local de Seguridad para coordinar con las Fuerzas de Seguridad del Estado todas las actuaciones en materia de seguridad pese a que, según los socialistas, lleva más de diez años sin convocarse.

El Pleno también ha rechazado otra moción de Vox en contra del proceso iniciado por el Gobierno para la regulación de extranjeros ya que, en esta ocasión, tampoco se han aceptado las enmiendas del PP, que con su mayoría absoluta ha tumbado la iniciativa.