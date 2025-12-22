Productores hortofrutícolas de Almería e ingenieros agrónomos refuerzan la alianza entre profesionales con un convenio

Convenio de colaboración entre Coexphal y Coiaa. - COEXPHAL

La Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería (Coexphal) y el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Andalucía (Coiaa) han firmado un convenio de colaboración por tres años para reforzar la conexión entre los profesionales agrónomos y el sector hortofrutícola, clave para el economía almeriense, andaluza y europea.

Este acuerdo establece varias líneas de actuación centradas en la formación técnica especializada, la transferencia de conocimiento, fomento de la innovación y digitalización, la empleabilidad y el desarrollo profesional, así como la comunicación y promoción de actividades que puedan ser de interés para ambas partes.

En una nota, las entidades han apuntado que el convenio supone un "paso decisivo" para "reforzar la competitividad y sostenibilidad del modelo agrícola almeriense" ya que la alianza entre Coexphal y el Coiaa "no solo responde a los retos actuales del sector, sino que anticipa soluciones innovadoras que permitirán mantener el liderazgo de la agricultura almeriense y andaluza en los mercados internacionales, garantizando su adaptación a un entorno cada vez más exigente".

"Este convenio es una apuesta por la profesionalización y la innovación, pilares fundamentales para seguir manteniendo la productividad y competitividad que nos caracteriza", ha afirmado el gerente de Coexphal, Luis Miguel Fernández, que ha insistido en la necesidad de establecer alianzas sólidas para defender los intereses del sector hortofrutícola.

Coexphal cuenta con una representatividad a nivel provincial del 70 por ciento en exportación, el 65 por ciento en producción hortofrutícola y un 78 por ciento en producción ornamental.

Por su parte, el decano del Coiaa, Jerónimo Cejudo, ha destacado que "la colaboración directa con Coexphal permitirá a los ingenieros agrónomos estar más cerca de las necesidades reales del sector, nutrirse y ofrecer soluciones a los retos actuales del campo".

Con una duración inicial de tres años prorrogables, el convenio nace con el objetivo de conectar el conocimiento técnico y científico con las demandas reales de agricultores y empresas, en un contexto marcado por la eficiencia en el uso de recursos, la digitalización, la sostenibilidad y la adaptación a normativas europeas "cada vez más exigentes e injustas con respecto a terceros países como Marruecos".

PROGRAMAS FORMATIVOS CONJUNTOS

La colaboración entre ambas entidades abarca áreas clave para el fortalecimiento del sector hortofrutícola. En este sentido, tanto Coexphal como Coiaa trabajarán conjuntamente en el diseño y ejecución de programas formativos adaptados a las necesidades reales del campo almeriense y andaluz, incluyendo cursos y jornadas sobre fertirrigación, producción integrada, control biológico, certificaciones de calidad, gestión hídrica y agricultura de precisión, con la participación de expertos de ambas entidades.

Asimismo, en materia de transferencia de conocimiento, se creará un foro técnico permanente para compartir experiencias y elaborar documentos, protocolos y guías en ámbitos como sostenibilidad, eficiencia energética, digitalización y seguridad alimentaria, fomentando también la participación conjunta en proyectos de innovación aplicada, Grupos Operativos o programas europeos como Horizon Europe, LIFE, Prima, Opfhs.

El acuerdo impulsará la implantación de soluciones tecnológicas en explotaciones y centros de manipulado mediante demostraciones técnicas, visitas profesionales y proyectos piloto, además de promover la difusión de herramientas digitales como sensores, plataformas de gestión y sistemas de agricultura de precisión a través de experiencias compartidas.

Otro de los objetivos es mejorar la empleabilidad y el desarrollo profesional, estableciendo un canal preferente de empleo entre las empresas asociadas a Coexphal y los ingenieros agrónomos colegiados, facilitando prácticas, becas y primeros empleos, así como colaborando en el diseño de itinerarios formativos y en la identificación de perfiles demandados por el sector.

Asimismo, Coexphal valora la figura del ingeniero agrónomo colegiado, y le reconoce como protagonista presente y futuro de la horticultura andaluza y del sector e industria agroalimentaria española.

El convenio contempla la difusión de todas las acciones y resultados a través de los canales de comunicación de ambas entidades, "reforzando la visibilidad del impacto social y profesional de esta alianza y consolidando el compromiso con la innovación y la sostenibilidad".