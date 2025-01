PSOE de Almería califica de "desastre" la gestión de la Junta en dependencia, "con casi 3.300 personas en espera"

ALMERÍA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria autonómica del PSOE de Almería Pilar Navarro ha calificado de "desastre" la gestión de la Junta en materia de dependencia, al señalar que la lista de espera afecta a 3.278 personas en condiciones de "fragilidad y extrema necesidad".

Según ha indicado el PSOE en una nota, la representante socialista ha asegurado que las personas que solicitan la prestación por la Ley de Dependencia "tienen que esperar, en Andalucía, dos años para conseguirla", lo que demuestra unas cifras "muy esclarecedoras sobre el sistema de gestión del PP".

"En diciembre de 2023 había 27.267 personas beneficiarias de la Ley de Dependencia en Almería y, en septiembre de 2024, las últimas cifras que nos ha facilitado la Junta, son 25.907 lo que supone un descenso de 1.360 personas", ha detallado Navarro.

"El presidente andaluz dice que tiene más dinero y más recursos que nunca y esto es algo que no ponemos en duda, pero nos preguntamos dónde va ese dinero cuando las listas de espera siguen aumentando, así como las de la sanidad", ha planteado la diputada autonómica.

En este sentido, ha cuestionado las palabras del presidente sobre el número de personas beneficiarias cuando llegó a afirmar que Almería "tiene más prestaciones que nunca". "Desde el PSOE le pedimos a Moreno Bonilla que deje de reírse de las almerienses y de los almerienses, porque las cifras hablan por sí solas", ha añadido.

"ALMERÍA NO AVANZA CON EL PP"

Del mismo modo, Navarro ha afeado al Gobierno andaluz que "haya tardado seis años en colocar la primera piedra de un instituto, como el de Las Salinas de Roquetas de Mar, que ya dejó planificado el anterior Gobierno socialista".

"No vino a inaugurarla, que es lo que tenía que haber hecho porque había dado tiempo en estos seis años, si no que vino a poner la primera piedra. A este ritmo no llegamos, no se avanza teniendo en cuenta que aún tiene pendientes decenas de infraestructuras educativas en la provincia de Almería por mejorar o construir", ha manifestado la parlamentaria socialista.

"¿Este era el Gobierno del cambio? ¿Este era el Gobierno que iba a tratar bien a Almería y a dotarla de más infraestructuras? ¿Dónde están las promesas cumplidas? ¿Dónde está el cumplimiento de todas esas promesas que se hicieron a nuestra provincia?", ha cuestionado Navarro sobre la gestión de la Junta.

"Sobre lo que sí ha logrado", la parlamentaria autonómica del PSOE de Almería ha indicado que "Moreno Bonilla se ha esforzado en Almería y en Andalucía por deteriorar los servicios públicos, y quienes más lo sufren son los almerienses".