PSOE de Almería pide reconstruir el CEIP San Valentín para devolver un colegio de calidad a 500 Viviendas y El Tagarete

ALMERÍA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Almería ha presentado una moción que defenderá en el próximo Pleno para reclamar la demolición y reconstrucción del CEIP San Valentín, con el objetivo de devolver a los barrios de 500 Viviendas y El Tagarete un centro educativo moderno, seguro y adaptado a las necesidades actuales de las familias.

"Es una cuestión de justicia educativa hacia los niños de estos barrios", ha afirmado la portavoz del PSOE, Fátima Herrera, en una nota de prensa. Desde el cierre del colegio en noviembre de 2021, motivado por deficiencias estructurales detectadas en sus pilares, más de un centenar de alumnos fueron trasladados a otros centros, generando un aumento de ratios y dificultades de conciliación a muchas familias.

Cuatro años después, el edificio "permanece cerrado y deteriorado, convirtiéndose en un riesgo para vecinos y viandantes, además de suponer un vacío educativo en la zona", ha añadido la concejal. En este sentido, la propuesta socialista pone el acento en la necesidad de garantizar que todos los barrios de la capital dispongan de un colegio de referencia, como ocurre en el resto de la ciudad y provincia.

Para ello, la moción plantea instar a la Junta de Andalucía a demoler de inmediato el actual edificio y a iniciar, sin más demoras, la redacción del proyecto de construcción de un nuevo CEIP San Valentín en la misma parcela. En caso de que la administración autonómica no asuma esta responsabilidad, el PSOE plantea que sea el propio Ayuntamiento quien, a través de un acuerdo con la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, financie la redacción del proyecto, evitando así nuevos retrasos.

"Han pasado cuatro años desde el cierre del CEIP San Valentín y la Junta sigue sin cumplir; desde el PSOE exigimos soluciones inmediatas para que este colegio vuelva a ser una realidad"", ha señalado la portavoz socialista. Según Herrera, "el crecimiento poblacional de Almería exige más servicios públicos de calidad, especialmente en educación. La Vega de Acá, Retamar-El Toyo, Los Molinos, La Cañada y, muy especialmente, 500 Viviendas y El Tagarete necesitan centros modernos que garanticen la igualdad de oportunidades para los niños y niñas de todos los barrios", ha añadido la responsable socialista.