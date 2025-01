PSOE critica que la Bola Azul y otros centros de Almería estén "a medio gas" cuando hay "miles de pacientes" en lista

ALMERÍA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario autonómico por el PSOE de Almería José Luis Sánchez Teruel ha criticado este lunes que el Gobierno andaluz del PP mantenga a "medio gas por las tardes" la Bola Azul así como los centros de especialidades Nicolás Salmerón o El Toyo cuando hay "miles de almerienses" que están en lista de espera y podrían "ser atendidos en horario vespertino para acortar los tiempos de respuesta".

Según ha indicado el parlamentario en una nota, tanto en estos centros sanitarios como en los de valoraciones de la dependencia y discapacidad "se puede trabajar por las tardes, al mismo ritmo que se trabaja por las mañanas, para dar la respuesta que llevan esperando miles de personas en Almería".

Así, ve "decepcionante" que esta "merma de actividad" suceda en la sanidad pública andaluza mientras que "en la sanidad privada están a tope por las tardes", según ha estimado.

Sánchez Teruel se ha trasladado a las dependencias de la Bola Azul y ha comprobado que el ritmo de trabajo "es muy leve", lo que ha achacado a la organización efectuada desde la Administración autonómica.

"Si hubiésemos venido esta mañana hubiésemos visto que el ritmo de trabajo aquí es muy diferente al que hay ahora mismo. Por la mañana, es un ir y venir de gente, salas de espera llenas, consultas llenas y por las tardes la actividad es mínima, cuando hay miles de almerienses esperando una cita, una prueba o una valoración desde hace meses o años", ha estimado.

Para el parlamentario socialista, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, tiene trabajo "pendiente con miles de almerienses" a los que, según considera, no va a sacar de las listas de espera "sin trabajar a pleno rendimiento por las tardes, sin pasar consulta, ni valoraciones o resoluciones", de modo que ha propuesto hacer un "ejercicio de empatía con los pacientes".

"Todos somos conscientes de que estas personas que viven con la incertidumbre sobre cómo afectará a su salud esa espera de una prueba o una cita con el especialista están sufriendo y también lo hacen quienes viven con la incertidumbre sobre si llegará la resolución que tanto están esperando para acceder a una prestación de dependencia o para el reconocimiento de la discapacidad", ha añadido.

Así, ha señalado al presidente andaluz como "responsable de ese trabajo pendiente y de que no se trabaje por las tardes a pleno rendimiento". "Tras seis años de gobierno, con más recursos que nunca, miles y miles de almerienses están esperando una respuesta que no llega y no se ponen a trabajar a tope por las tardes para sacarlo adelante", ha reprochado.

Para el parlamentario andaluz es "incomprensible" que "con más recursos que nunca en Oliveros hoy te den cita para el médico para el lunes 27 de enero o que una mamografía o una ecografía se retrase diez meses".

Del mismo modo, "no se entiende que con más recursos que nunca", Andalucía "sea el territorio de España donde más se tarda en resolver la dependencia, más de 600 días, o que te manden un mensaje diciendo que van valorando solicitudes de discapacidad de hace dos años".

Sánchez Teruel ha lamentado esta "lentitud" en la sanidad pública mientras que, "al contrario, el PP es muy rápido para regalarles a las élites económicas nueve millones de euros cada año en Almería mientras tienen a miles y miles de almerienses esperando una cita, una prueba o una valoración para que puedan acceder a un derecho".