PSOE critica la señalización del Hospital de Roquetas (Almería), que aún está en obras y acumula "considerable retraso"

ALMERÍA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario autonómico por el PSOE de Almería José Luis Sánchez Teruel ha criticado que la señalización en carretera del Hospital de Roquetas de Mar "tanto en la variante como los accesos al municipio" cuando aún esta infraestructura sanitaria continua en obras y acumula "considerable retraso".

Asimismo, Sánchez Teruel ha recordado que el alcalde "prometió para las elecciones municipales" la obra, toda vez que sobre el hospital, "la consejera de Salud dijo que abriría en 2023 y mintió; luego que en 2024, y tampoco".

Además, ha calculado que "no estará para la presente legislatura al ritmo al que avanzan los trabajos", según ha recogido el PSOE en una nota.

El parlamentario autonómico ha calificado de "temeridad" la acción de señalización del Hospital de Roquetas de Mar, ya que la "infraestructura sanitaria se encuentra aún en obras y no en funcionamiento, por lo que no puede atender ninguna emergencia sanitaria de quienes, por ejemplo, busquen un hospital y se encuentren conduciendo por la Autovía o por el núcleo roquetero".

"Toda la gente que venga a disfrutar de los conciertos de Roquetas o que vengan a hacer turismo y no sepan que el hospital, ciertamente, está en obras, se encuentran con este cartel y piensan que está abierto" y en caso de tener una urgencia "esto tiene graves consecuencias sobre la salud de las personas", ha comentado.

Además, ha considerado que es una "irresponsabilidad de los gestores públicos que a sabiendas de que el hospital no está abierto, señalizan una obra pública sanitaria que no es real y, por supuesto, que no funciona como, al contrario, sí sucede con los hospitales más cercanos, que son el de Torrecárdenas y Poniente".

Asimismo, ha aseverado que "se trata de una situación surrealista y propia de la Andalucía de Juanma Moreno y de la Almería con tanto gobierno del PP" y se ha preguntado "quién ha decido gastar dinero público para engañar a la gente".

Sánchez Teruel ha exigido al Ayuntamiento de Roquetas de Mar y al Gobierno andaluz, que "comparten por igual esta temeridad", que "retiren esta señalización".

También, ha reprochado que "el Ejecutivo de Moreno Bonilla y la Almería en la que el PP tiene muchos gobiernos se creen que pueden hacer lo que quieran, que todo les está permitido y que no pasa nada, y hasta tal punto son temerarios e irresponsables que les da igual la salud de las personas", ha reprochado.

"Esta mentira sobre la existencia del Hospital de Roquetas de Mar es una de tantas del PP en Almería", ha añadido el representante socialista.