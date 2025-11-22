El PSOE de Fines exige explicaciones al alcalde sobre su continuidad en el cargo por el caso Mascarillas

El alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, sale en libertad con medidas cautelares tras prestar declaración ante el Juzgado de Instrucción número1 de Almería. A 20 de noviembre, en Almería. - Europa Press

ALMERÍA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ante la "creciente incertidumbre generada en el municipio", el PSOE de Fines (Almería) ha instado al alcalde de la localidad, Rodrigo Sánchez Simón, a que dé explicaciones ante la "gravedad de los hechos y el impacto que estos están teniendo" a causa del caso Mascarillas y han exigido que "despeje cualquier duda sobre su continuidad en el cargo".

En un mensaje emitido en el Facebook del PSOE de Fines, la formación ha querido trasladar a la ciudadanía "un mensaje de claridad, responsabilidad y compromiso", y ha cuestionado a Sánchez Simón si "tiene intención de dimitir tras su reciente puesta en libertad con cargos desde la oposición".

Asimismo, han considerado que la permanencia del alcalde en su cargo "compromete la imagen y dificulta el normal funcionamiento de nuestro Ayuntamiento", puesto que la "responsabilidad política va más allá de la responsabilidad penal", motivo por el que consideran la dimisión como la "única vía" posible.

De este modo, el PSOE del municipio ha apuntado que ha registrado formalmente la solicitud de un Pleno Extraordinario y Monográfico "con el fin de abordar esta situación con la seriedad que merece".

Además, la formación ha mostrado su "profunda vergüenza ajena" ante la relevancia mediática en todo el país, y han aclarado que esta petición atiende al deseo de "garantizar que el Ayuntamiento funcione con normalidad", así como para "mantener un clima de respeto y convivencia".

De esta forma, han finalizado agradeciendo a los vecinos de Fines por su "comprensión y confianza", y se han reafirmado en su compromiso con una "gestión honesta, ética y responsable.

Bajo este contexto, el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García Molina, ha presentado su renuncia como presidente de forma oficial el pasado viernes, 21 de noviembre, después de que el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería acordase este pasado jueves su puesta en libertad con medidas cautelares tras prestar declaración judicial en la segunda fase del citado caso en el que el vicepresidente de la Diputación provincial, Fernando Giménez, y el alcalde de Fines, están involucrados por presunto cobro de 'mordidas' a través de contratos irregulares.