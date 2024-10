El PSOE se opone a la subida del IBI en Gadór (Almería) y reprocha a PP bonificarlo hasta un 25% a las grandes empresas

GADÓR (ALMERÍA), 9 (EUROPA PRESS)

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Gádor (Almería) se ha opuesto a la subida del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) que ha aprobado el PP y le ha reprochado a la alcaldesa 'popular' que haya incrementado este impuesto a las familias gadorenses "poco después de haber bonificado hasta un 25% este impuesto a la empresa multinacional Cítricos del Andarax a la que ha perdonado 6.000 euros de IBI".

"Estamos de acuerdo en que en esa empresa hay trabajadores de Gádor pero son muchos más los vecinos afectados por la subida del recibo del IBI", ha sostenido el portavoz socialista, Francisco Cazorla, en el pleno municipal. Así, ha señalado que además de la subida de este impuesto, el equipo de Gobierno del PP ha aprobado el incremento de otras tasas municipales en "un corto espacio de tiempo".

Al respecto, Cazorla ha incidido en que "han subido la basura casi 17 euros, el agua la van a subir 15 euros y ahora el IBI en torno a 20 euros en un recibo medio", según ha recogido el PSOE en una nota. Por esta razón, ha criticado que el PP "lejos de bajar impuestos, como siempre han repetido, los sube en realidad".

En este contexto, el portavoz socialista ha concluido que la actuación del PP de Gádor en torno al IBI es "la misma política que el Gobierno de Juan Moreno está aplicando", basada en que "los que menos tienen paguen más". "El Grupo Municipal Socialista está para defender el interés general y no el particular de unos pocos" y pese a que los socialistas "seamos partidarios de ayudar a las empresas, no podemos comulgar con esta forma de proceder subiendo impuestos a las familias", ha sostenido Cazorla.

En general, ha dicho, el PP "se ha convertido en una máquina de recaudar impuestos y tasas a las familias almerienses". "Lo están haciendo desde los consorcios, la Diputación Provincial y desde el Ayuntamiento de Gádor, pero también desde el Gobierno andaluz con una subida de los gastos del curso escolar de más de 300 euros de media, por ejemplo", ha lamentado.