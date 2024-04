El PSOE señala que unos 50.000 pacientes en lista de espera de Almería están "fuera de los plazos de garantía"

ALMERÍA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario autonómico por el PSOE de Almería José Luis Sánchez Teruel ha asegurado este miércoles que unos 50.000 de los 95.000 pacientes almerienses que están en lista de espera sanitarias se encuentran "fuera de los plazos de garantía" que, "por normativa, ha de cumplir la Junta de Andalucía".

El parlamentario ha tildado de "escandaloso" este extremo con el que, según ha indicado en una nota, se pone de manifiesto la "enorme inequidad o desigualdad" con la que se trata desde la sanidad pública a los almerienses, "una provincia en la que el código postal es determinante en la asistencia sanitaria que se recibe", ha dicho.

"Lo hemos visto con las ambulancias, con las citas en los centros de atención primaria y ahora con las listas de espera, porque los datos ponen de manifiesto que en unas comarcas se tienen todas las papeletas para una atención fuera de plazo, mientras que en otras áreas de la provincia ocurre lo contrario", ha manifestado Sánchez Teruel.

Así, ha incidido en que en la comarca de Poniente y en la zona norte y Levante- Almanzora "dos de cada tres personas en lista de espera están fuera de plazo", es decir, "reciben una asistencia peor, porque tardan más en darles respuesta" mientras que en el Hospital Universitario Torrecárdenas "la proporción es de una de cada tres".

Para el parlamentario, "esto revela que la respuesta asistencial no es la misma en toda la provincia, que según donde vivas puede estar entre mal y muy mal". Para el dirigente socialista, el Gobierno de Juanma Moreno, en sus cinco años, "ha normalizado el deterioro de la sanidad pública al no disponer de los especialistas que se necesitan donde se necesitan y al no programar durante todo el año las intervenciones quirúrgicas que se necesitan y que se pueden hacer en la pública".

Los datos de las personas enfermas que no están siendo atendidas dentro de los plazos legales previstos, "son consecuencia de la falta de especialistas en esas zonas más afectadas", según el diputado autonómico.

Del mismo modo, ha sostenido que el incremento progresivo de pacientes fuera de plazo para intervenciones quirúrgicas "se debe a que la Consejería de Salud no ha programado las operaciones necesarias ni autorizado durante el año las continuidades necesarias, así como los autoconciertos ni el trabajo continuado durante los fines de semana en los hospitales".

Bajo este motivo, entiende Sánchez Teruel que durante la última legislatura se haya "duplicado" el número de pacientes fuera de plazo en Torrecárdenas o se haya "multiplicado por cuatro" en Poniente y "por diez" en Huércal-Overa, según ha estimado.

BENEFICIOS PARA LA PRIVADA

El parlamentario ha asegurado que la sanidad privada es "la gran beneficiada de esta situación a la que el Gobierno de Juanma moreno trata de acostumbrar a los almerienses, normalizando la desigualdad en la atención primaria, en las ambulancias o en las listas de espera", ha reprochado.

Además, Sánchez Teruel entiende que esa "desigualdad" aumenta por la "poca transparencia que está mostrando el PP al no hacer públicas las listas de espera para pruebas diagnósticas".

"Durante los cinco años de gobierno de Juanma Moreno se desconocen dichas listas donde seguro que hay más de 50.000 almerienses", ha vaticinado, sentido en el que además ha puesto el ejemplo de una paciente del Almanzora que lleva "13 meses esperando una ecografía que deberían haberle hecho al primer mes de haberla solicitado". "Un lustro ha sido suficiente para que la gente vea que con Juanma Moreno la sanidad pública no funciona", ha destacado.