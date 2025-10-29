Una recreación virtual permitirá descubrir el fondo marino de Cabo de Gata-Níjar (Almería) desde la Torre de San Miguel

Archivo - La Torre de San Miguel, en Cabo de Gata-Níjar (Almería). - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una recreación virtual permitirá descubrir la historia de Cabo de Gata y sumergirse en su fondo marino, con acceso a través de aplicaciones móviles dirigidas a los visitantes, gracias al contrato para el equipamiento de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) de la Torre de San Miguel de Cabo de Gata cuya licitación ha aprobado el Ayuntamiento de Almería.

El contrato cuenta con un presupuesto base de 95.000 euros y un plazo de ejecución de cinco meses, y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 13 de noviembre a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

La recreación virtual incluirá los principales enclaves del Parque Natural de Cabo de Gata, como la propia Torre de San Miguel, Las Salinas, el Cerro del Fraile y la Isleta del Moro, según ha detallado el Consistorio en una nota.

Estas imágenes se basarán en técnicas de realidad virtual y documentación histórica "para permitir a los visitantes viajar en el tiempo y descubrir cómo eran estos espacios en su época de máximo esplendor, comprendiendo además la vida de sus antiguos habitantes".

El proyecto incluye también la recreación del fondo marino en la zona del hundimiento del barco de vapor 'Arna', "ofreciendo una experiencia inmersiva que permitirá a los usuarios sumergirse virtualmente para explorar el pecio, la biodiversidad marina y las formaciones geológicas del entorno".

Para disfrutar de estas experiencias, se desarrollarán aplicaciones móviles que permitirán el acceso a los contenidos desde dispositivos personales, "garantizando una visita interactiva, educativa y respetuosa con el entorno natural".

El contrato se ha estructurado en dos lotes con objetivos diferenciados. El primero se corresponde con la producción audiovisual del fondo marino del Cabo de Gata, mientras que el segundo se centra en la reconstrucción virtual de su patrimonio histórico y paisajístico.

El proyecto se plantea como una solución "llave en mano" que incluirá el suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de todos los equipos, además de las pruebas necesarias para asegurar su correcto funcionamiento.

Esta actuación se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos 'Cabo de Gata, paraíso del turismo activo', financiado íntegramente con fondos Next Generation EU y con una inversión global de tres millones de euros.

El objetivo del plan es "impulsar la transformación del destino turístico del Parque Natural de Cabo de Gata bajo los principios de sostenibilidad medioambiental, socioeconómica y territorial, utilizando el turismo activo como motor de cambio".

OFERTAS OBRAS REHABILITACIÓN TORREÓN

Esta iniciativa complementa las obras de rehabilitación de la Torre de San Miguel, actualmente en fase de licitación con una inversión cercana a los 400.000 euros. Esta intervención permitirá la recuperación integral de este Bien de Interés Cultural (BIC), una antigua atalaya militar del siglo XVIII que permanecía en desuso desde los años 90, y que también contempla la recuperación ambiental de su entorno.

Procedimiento de licitación que, concluido el plazo de presentación de ofertas, ha registrado propuestas que la mesa de contratación estudiará ahora para la adjudicación de unos trabajos que cuentan también con un plazo de ejecución de cinco meses.

Este proyecto, en su caso, forma parte de la segunda fase del Plan Turístico de Grandes Ciudades que, en sus diferentes fases, contempla una inversión total de cinco millones de euros, sufragados al 50 por ciento entre Ayuntamiento de Almería y Junta de Andalucía.

El concejal de Promoción de la Ciudad y Turismo, Joaquín Pérez de la Blanca, ha puesto en valor el alcance de este conjunto de actuaciones, y ha destacado que "con este proyecto damos un paso más en la modernización y puesta en valor del patrimonio histórico y natural del Cabo de Gata, integrando innovación tecnológica y sostenibilidad para ofrecer experiencias únicas que reforzarán la proyección turística de Almería".

Pérez de la Blanca ha añadido que "la rehabilitación de la Torre de San Miguel y la incorporación de tecnologías de realidad virtual permitirán redescubrir nuestro legado desde una perspectiva más cercana, atractiva y respetuosa con el entorno, posicionando a Almería como un referente en turismo inteligente y sostenible".