Ricardo Borrero publica 'Casi normales', una "absorbente" obra de misterio y aventuras

El autor sevillano Ricardo Borrero Gavilán ha publicado 'Casi normales', una "absorbente obra" de misterio y aventuras que mezcla realidad y ficción, según explica Círculo Rojo, la firma editorial que publica el libro.

En palabras de su autor, esta obra viene inspirado de sus "propias filias y gustos personales, sobre todo de esos que me marcaron en ciertas épocas de mi vida, como cuando devoraba libros de Stephen King o cuando descubrí el mundo del cine en toda su plenitud".

El lector va a encontrar, según las palabras Borrero, "una entretenida historia de aventuras con adolescentes, que es esa época de la vida en la que todo parece sentirse más intensamente, donde uno empieza a tomar conciencia sobre la realidad que le ha tocado vivir, donde se forjan las más grandes amistades, donde experimentamos el primer amor y donde nuestra mente quizás divaga más entre la realidad y la ficción".

"También hay mucho misterio, asesinatos, un tesoro, y muchas preguntas inquietantes que los protagonistas deberán resolver a lo largo de toda la trama", ha señalado, en declaraciones recogidas en una nota.

Pero, además, Borrero ha confesado que "conforme iba escribiendo, me daba cuenta de que la trama que iba conformando me daba la oportunidad de ir más allá de la pura superficialidad de una historia de suspense y me permitía ahondar en muchos temas sobre los que hacer una reflexión más profunda --como la percepción de lo que se considera normal, la culpa, el miedo y la cobardía, la vergüenza, los traumas, la aceptación de uno mismo y de los demás, el racismo o la violencia-- ofreciendo así al lector una experiencia más completa, rica y compleja".

El autor describe sobre su obra que ha tratado de unir de manera sólida "una dinámica e interesante trama de misterio y aventuras, que es el corazón de la historia, con mi pasión por el cine, que envuelve a los acontecimientos y a los personajes de forma orgánica y que espero haber sabido transmitir con entusiasmo; y todo ello sin dejar de plantear al lector ciertos profundos dilemas morales sobre los que reflexionar".

Se trata de un libro ambientado en el verano de 1967. Está protagonizado por un adolescente que sufre por conquistar a la chica de sus sueños, fantasea con sus amigos con encontrar un tesoro escondido, y trata de esquivar a los matones del lugar, además de sacarse un dinero extra trabajando en vacaciones.

Todo "normal" si no fuera porque, con el paisaje de fondo de una nación en plena revolución social, varias personas son asesinadas en su ciudad mientras el chico, lleno de incertidumbres y miedos, se afana en descubrir el secreto que creía que ocultaba su patrón, "un peculiar anticuario lleno de encanto y seductora personalidad" que le enseñó a amar el cine con auténtica pasión.

Ricardo Borrero Gavilán (Sevilla, 1977) siempre ha tenido especial interés por escribir relatos e historias de ficción, siendo el misterio, la intriga y las atmósferas inquietantes sus temas favoritos. Su afición por las letras le granjeó, en 1991, el primer Premio de Periodismo Escolar de la provincia de Sevilla, según explica el sello de autoedición.

Además de la escritura, su otra gran pasión es el cine. Conjugando ambas aficiones, ha escrito los guiones de varios cortometrajes y mediometrajes, algunos de los cuales también ha dirigido. Asimismo, creó en 2003 el sitio web 'CINE & BSO', donde escribió durante seis años cientos de reseñas y artículos de películas y bandas sonoras, "alcanzando una notable popularidad". Junto a 'Casi normales', tiene otro libro publicado titulado: 'La máquina de escribir'.