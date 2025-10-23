La Sagrada Familia, el Puerto de Almería y la Facultad de Medicina de Jaén, entre los Premios Macael 2025

MACAEL (ALMERÍA), 23 (EUROPA PRESS)

La Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía (AEMA) ha fallado los Premios Macael 2025 que, en su 38º edición, harán entrega de sus galardones el 21 de noviembre en distintas categorías que reconocen los proyectos y profesionales que fomentan la industria de la piedra natural, entre los que sitúan la Basílica de la Sagrada Familia, a la Autoridad Portuaria de Almería o la Facultad de Medicina de Jaén.

En esta edición, los Premios Macael reconocerán a diez proyectos y personalidades que "representan la excelencia, la creatividad y la proyección global de una industria que sigue marcando tendencia en los cinco continentes", según ha indicado en una nota la entidad empresarial que preside Jesús Posadas.

Los galardones internacionales distinguen obras y profesionales de América del Norte, América Latina, Europa y Asia, mientras que el resto de galardonados reconoce el talento en áreas como la sostenibilidad, el diseño y la comunicación, el uso del mármol Blanco Macael y el de carácter nacional, entre otros.

El jurado, formado por los miembros de la junta directiva de AEMA, ha seleccionado los proyectos premiados entre las 20 candidaturas presentadas, correspondientes a obras finalizadas entre enero de 2022 y septiembre de 2025, tras el acuerdo de ampliación del periodo de ejecución aprobado por la Asamblea General de 2019.

La gala contará con la asistencia de representantes institucionales, profesionales del sector, arquitectos, diseñadores y medios de comunicación, además de empresas patrocinadoras que, una edición más, hacen posible la celebración de este evento.

En la cita también estarán presentes los estudiantes de posgrado y máster de la cuarta edición del 'Programa de promoción de la industria de la piedra natural y superficies innovadoras', dirigido a futuros arquitectos.

Los alumnos de las universidades de Sevilla, Granada y Málaga profundizarán en los valores de la marca Macael, sus materiales y la capacidad transformadora de esta industria. La celebración coincide además con el Encuentro Internacional de la Piedra, organizado por Andalucía Trade.

PREMIO A LA COMUNICACIÓN

El jurado ha concedido el Premio Comunicación a Focus Piedra, bajo la dirección de su fundadora y CEO Marisa Carrio, dado que la publicación "ha sabido crecer constantemente adaptándose a la evolución de la industria de la piedra y las superficies de gran formato, para convertirse en referente y medio prescriptor del sector en España".

De otro lado, el Premio a la Sostenibilidad por la actuación de mejora de la eficiencia energética de su edificio administrativo ha sido para la Autoridad Portuaria de Almería. Dicho proyecto prevé una nueva envolvente, la urbanización del entorno y la mejora de los accesos del recinto portuario dentro de la estrategia Puerto-Ciudad.

El Premio Nacional ha recaído en la Basílica de la Sagrada Familia, en Barcelona, por la fabricación y suministro de elementos de piedra natural en la ejecución de las piezas destinadas a las Torres de los Evangelistas, la Torre Madre de Dios y la Torre de Jesucristo; "un desafío técnico y artístico que ha requerido la perfecta integración entre la cantería artesanal y la fabricación industrial de precisión"

La Consejería de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía recibirá el Premio Institución en reconocimiento a la puesta en marcha del Plan Cadena de Valor Crece Industria para el Sector de la Piedra y el Mármol de Andalucía, dotado con 18,8 millones de euros en incentivos destinados a fortalecer la competitividad de las empresas. También se reconoce la celebración del Programa de Promoción de la Industria de la Piedra Natural y Superficies Innovadoras En cuanto al Premio al Diseño, ha sido concedido a la Fundación de Arte Ibáñez-Cosentino por la obra del jardín botánico y gliptoteca de la Ciudad de la Cultura de Olula del Río, "un espacio que une arte, patrimonio y tecnología" con 20 esculturas grecorromanas reproducidas en piedra caliza, entre las que destacan iconos universales como la Venus de Milo, el Doríforo o el Espinario.

El Premio Blanco Macael ha sido para el edificio I+D+I+Tic de la Facultad de Medicina de la Universidad de Jaén, firmado por Arquitrabe Arquitectos y Urbanistas, en donde esta variedad de mármol se erige como hilo conductor del conjunto, con más de 7.000 metros cuadrados en diferentes formatos.

GALARDONES INTERNACIONALES

El jurado ha concedido el Premio Internacional América del Norte por la residencia Villa Napoli, situada en Newport Beach (California) a French Terrakotta Corp. DBA Impression. Se trata de un complejo compuesto por dos edificaciones con una superficie total construida de aproximadamente 1.200 metros cuadrados distribuidos en dos niveles.

El Premio Internacional América Latina ha sido para el Palacio de Hierro en León (México), diseñado por el despacho Sordo Madaleno, bajo la dirección de Andrés Cajiga, con la ingeniería y distribución a cargo de Katorce Espacios; mientras que el Premio Internacional Asia ha recaído en la estación de metro de Nagoya, en Japón, cuyo diseño corresponde a Ichikawa Michio Architects, que se basa en el uso de Dekton, de Cosentino.

El proyecto Baltic Infinity, ubicado en Miedzyzdroje (Polonia) va a recibir el Premio Internacional Europeo por su complejo residencial y hotelero en primera línea de playa cuya fachada ventilada ha sido ejecutada íntegramente con Dekton.

MÁS DE 5.000 TRABAJADORES

AEMA ha compartido también sus cifras en cuenta a la evolución del sector de la piedra natural que, hasta agosto de este año, ha alcanzado la cifra récord de empleo directo de 5.003 trabajadores, con una evolución al alza al ganar 162 empleados con respecto a diciembre de 2024. En la última década, el sector ha aumentado las plantillas con 1.888 trabajadores.

En cuanto a sus ventas, AEMA señala que en 2024 se realizan transacciones por un valor de 1.745 millones de euros, lo que supone un ligero descenso con respecto al volumen del ejercicio anterior que se sitúa en 1.835 millones de euros, es decir, una disminución de 90 millones de euros que representa un 4,9 por ciento del total.

Del total de las ventas realizadas el pasado año, el 82,59 por ciento de ellas se efectuaron a través de exportaciones, lo que supone una facturación de 1.441 millones de euros. Esta cifra también baja con respecto a 2023, cuando se vendió en el exterior productos por 1.538 millones de euros, es decir, un 6,31 por ciento más --97 millones de euros--, según los datos de AEMA.