El Señor de la Vida protagoniza el cartel de Nuria Barrera de la Semana Santa de Almería

El Teatro Apolo ha abierto este domingo sus puertas a la Semana Santa para presentar su cartel anunciador, obra de la pintora sevilla Nuria Barrera, protagonizado por el Titular de la Hermandad de la Resurrección, "que comenzó a pintarlo el Día de Navidad y lo terminó en Reyes Magos". Lleva por título 'Pasión, muerte y resurrección' y tiene presente a las distintas hermandades almerienses y aniversarios de este año.

En el acto ha participado la alcaldesa de la ciudad, María del Mar Vázquez, y el presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías, José Rafael Soto, según detalla el Consistorio en una nota de prensa. "Barrera es una artista con talento, formación, técnica y experiencia, así como una sensibilidad especial para hacer que sus trazos sepan contar emociones sobre la Semana Santa"

Junto a Cristo, las palabras Pasión, representada en morado, Muerte, con la ausencia de color, en negro, y ambos caminan hacia el azul que envuelve la Resurrección. Y estas tres palabras y los fondos han sido enriquecidos por Nuria Barrera con referencias a las hermandades y cofradías de Almería.

Tras descubrirse el cartel, "que ha sido muy aplaudido, con el público en pie", se ha compartido un vídeo de la Semana Santa 2024, "cargado de historia, emoción y devoción", con el acompañamiento al piano por Manuel Salvador Simón y al clarinete por Mar Simón Fernández.

La alcaldesa, acompañada por el concejal de Cultura, Tradiciones y Fiestas

Mayores, Diego Cruz, así como otros miembros de la Corporación Municipal, ha

querido ahondar en el significado de la Semana Santa para la ciudad, y ha afirmado que la Semana Santa es, sin duda, "uno de los grandes momentos de Almería en todo el año. Es un momento de ciudad en donde todo se une y se acompasa para ofrecer nuestra mejor versión a los que nos visitan, pero sobre todo, a nosotros mismos".

María del Mar Vázquez ha incidido en que "no hay movimiento social, deportivo o cultural capaz de movilizar a más almerienses, no sólo en esa semana, sino a lo largo de todo el año. No hay otra actividad compartida que sea capaz de generar una dinámica tan positiva para nuestra capital. Y por eso en el Ayuntamiento estamos comprometidos y seguiremos comprometidos con nuestra Semana Santa", ha afirmado.

La regidora también ha señalado que se está trabajando en el operativo especial de todos los años, "en el que volverá a ser vital la colaboración de la Agrupación, del Obispado y de la Asociación de Hosteleros. Desde el Ayuntamiento nos volcaremos con planes especiales de preparación y limpieza de recorridos, con refuerzo de la Oficina Municipal de Turismo y dispositivos especiales de la Policía Local para tener más seguridad en las calles".

La ceremonia ha contado con la presencia de la delegada del Gobierno andaluz en Almería, Aránzazu Martín, la diputada provincial Matilde Díaz y la pregonera de la Semana Santa, Raquel Criado, y durante el acto el presidente de Hermandades y Cofradías ha dado las gracias al Ayuntamiento "por su apoyo en todo lo que solicitamos".

DETALLES DEL CARTEL

Nuria Barrera ha explicado los detalles de un cartel, con Jesucristo Resucitado como protagonista, y las palabras Pasión, Muerte y Resurrección en diferentes tonalidades. "Representando la Pasión aparece el paso del misterio de la Hermandad de los Ángeles que este año cumple su XXV aniversario. En la

Muerte, la escena del descendimiento, porque quería que apareciesen todos

aquellos personajes que acompañaron a la Virgen en su dolor, así como la

teatralidad del hermoso conjunto de la Hermandad del Silencio", ha indicado la artista.

En cuanto a los mensajes recogidos en las letras, "en la A, un antifaz, guiño al nazareno, importantísimo protagonista de la semana. En la primera O, el emblemático corazón de la Soledad, teniendo así presente la figura de María y señal de duelo en recuerdo de su hermano mayor recientemente fallecido. Jarrita de azucenas de la Catedral, que sigue celebrando su V Centenario en la U. Y en la T, representando a Cristo Crucificado el 'títulum' del Cristo del Perdón.

"En la magnífica cruz de orfebrería que remata el mástil de la bandera de Almería, aparece un cáliz, guiño al Señor de la Cena de mi admirado amigo José Antonio Navarro Arteaga, por el XXV Aniversario de su hechura". En la parte inferior, sobre el azul del mar de Almería, la Resurrección, en la E, la rama de olivo que representa desde la entrada de Jesucristo a la Oración en el Huerto, o especialmente al Prendimiento. "Y para el final he dejado esa I en la que he representado el cirio pascual, que será encendido el Domingo de Resurrección".

PROCESIÓN DE SAN ANTÓN

El Ayuntamiento ha arropado a los vecinos del Casco histórico en la misa y procesión posterior de San Antón. En este sentido, los concejales del equipo de gobierno Paola Laynez, Joaquín Pérez de la Blanca y Óscar Bleda han acudido a la parroquia de San Juan Evangelista.

Junto a otros miembros de la Corporación municipal y decenas de vecinos de toda la ciudad, los ediles han participado en los actos religiosos con los que se cerraba una semana de actividades organizada por la Asociación de Vecinos Casco Histórico en colaboración con la parroquia de San Juan Evangelista.

Tras la misa ha tenido lugar la actuación del Grupo Folklórico Alcazaba, la tradicional subasta de Rabicos y la bendición de animales en honor a San Antón.