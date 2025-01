Simón Hernández publica 'Soterraña', una obra dirigida a todo aquel que "necesite construir un horizonte nuevo"

ALMERÍA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El autor Simón Hernández Aguado ha publicado 'Soterraña', una obra que simboliza un viaje de transformación y renacimiento a través de la metáfora de una hoja seca que tras atravesar adversidades regresa a sus raíces para encontrar un nuevo propósito.

En este libro, publicado por la editorial Círculo Rojo, el autor ofrece al lector "un amigo que lo comprende y no lo juzga, consciente de que las personas no son completamente buenas o malas, que no todo es blanco, gris o negro, sino que la paleta de colores es mucho más amplia". Además, presenta "personas y lugares que abrazan, incluso cuando están en ruinas por dentro".

'Soterraña' recibe en sus poemas a toda persona que necesite construir un nuevo horizonte. "A veces el exceso de futuro y los planes que teníamos hechos se quiebran. Entonces, cuando se pierde la esperanza y llega la tristeza puedes romperte tanto que no eres capaz de reconocerte", asegura el autor.

De igual modo, Simón reconoce que su inspiración viene precisamente de su necesidad de reconocerse a sí mismo. "Cuando digo te quiero o te odio con 30 años, es muy diferente a cuando lo decía con 20 años. Pero también son diferentes las emociones de mi generación a las de otras generaciones y en esa diferencia también hay poesía".

"Entender qué me hace vulnerable y tener ganas de celebrarlo, sin que me rompa la tristeza cuando estoy triste, eso ha sido posible gracias a escribir este libro", ha dicho el autor a través del sello de autoedición.

'Soterraña' es una travesía íntima por barcos naufragados y por islas, por un bosque de nubes y por cielos destruidos. Con una poesía llena de ventanas, el autor nos lleva de la mano por la infancia y el espejo, por los árboles rotos y las raíces, por los amores que son orilla y horizonte.

En cada poema hay una conversación entre el pasado y el presente, entre el niño y el adulto, y en medio de todo está la poesía, con su agujero de tinta y su saco de luces, con su mancha de silencio en los párpados y su resistencia quebrada.

Se trata de un libro que habla al lector como a un amigo, "que te invita a sentarte y a compartir un espacio. Y también es un abrazo, un pañuelo y un mar lleno de azules". "Es, en esencia, una celebración de lo que nos hace vulnerables y, al mismo tiempo, nos reconcilia con la vida".

Simón Hernández nació en Carboneras, un pueblo donde el viento sabe a salitre y el mar nace en un rayo de luz. Ahora vive en Cartagena, una ciudad que lo abrazó y que se enamoró de sus ruinas.

A los 20 años publicó su primer libro junto a Antonio Monzonís, 'No hay nadie en el espejo'. Más tarde llegaron otras obras: en 'Si los coches hablaran' (2014), descubrió que cumplir años es como trazar mapas, y en 'Las calles de la memoria' (2016), encontró la casa antigua que todos llevamos dentro.

Sus días transcurren entre miradas largas, horizontes fragmentados y recuerdos que intenta ordenar. Aunque tiene un doctorado en Ciencias Económicas, Empresariales y Jurídicas, Simón siempre se ha considerado un poeta.