Spice Monkey Festival pone a bailar a los almerienses en el Recinto Ferial

ALMERÍA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El recinto de conciertos del Ferial de Almería se convirtió este pasado viernes en una discoteca con djs que pinchaban "los mejores temas disco de la música remember" en Spike Monkey Festival por lo que hicieron bailar a todo el público.

Organizando por Siente La Plaza, en el marco de la programación especial coordinada desde el Área de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería, ha contado con las actuaciones en directo de Fragma, Rebeka Brown y Just Louis.

Asimismo, también con la participación de diversos dj's del dance, tecno, house y otros estilos como Javi Boss, Raúl Ortiz, Chumi DJ, Javi Reina, Di Martino, Alfredo Pareja, Paco García, Vicente Belenguer y Di Carlo, han señalado desde el Ayuntamiento en un comunicado.

Por último, han valorado que ha sido "una noche de remember inolvidable con los temazos de siempre y la mejor atmósfera festivalera". "El público, de diferentes edades, no ha parado de bailar al ritmo de los artistas y djs, en una noche llena de ritmo, y que se suma a la amplia variedad de sonidos de la Feria de Almería", han concluido.