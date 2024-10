El subdelegado de Almería apunta el "compromiso" para recuperar la conexión de tren vespertina con Madrid "cuanto antes"

ALMERÍA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha recalcado este martes el "compromiso" del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para recuperar la segunda conexión ferroviaria entre Almería y Madrid en horario de tarde "cuanto antes" y así volver a contar con las rutas que había establecidas antes de la pandemia de covid-19.

"Se dio noviembre por parte del ministro y en ese entorno es en el que estamos trabajando", ha indicado Martín a preguntas de los medios ante los que ha reconocido que ofrecer una fecha concreta es "complejo, incluso a corto plazo", según ha especificado.

El subdelegado ha hecho estas consideraciones tras las críticas vertidas desde la Mesa en Defensa del Ferrocarril, que tras la reunión telemática mantenida hace una semana con la secretaria general de Transporte Terrestre, Marta Serrano, consideró que no hay unos "compromisos concretos" para conseguir el próximo mes dicha conexión diaria con la capital.

Para Martín, existe tanto la "voluntad" como el "compromiso" de articular esta segunda frecuencia pese a que ello se vea supeditado a la incorporación del tren S730 que Almería tiene ya "asignado" para afrontar esa ruta y a la puesta en marcha del cambiador de ancho de vía del Cerrillo de Maracena en Granada, que "a día de hoy sigue aún en pruebas de la Agencia de Seguridad Ferroviaria".

Así, la resolución de estos elementos será los que "permita esa recuperación o esa puesta en funcionamiento de la segunda frecuencia con Madrid" que, según ha insistido, "estamos intentando que sea cuanto antes". "No es un futurible incierto, sino que es una decisión y un compromiso del Ministerio de Transporte de que Almería esté mejor conectada no solo con la línea de la alta velocidad", ha añadido.

LORCA MARCARÁ LA LLEGADA DEL AVE

Sobre la evolución de las obras de la línea de Alta Velocidad entre Almería y Murcia y ante las dudas expresadas por la Mesa del Ferrocarril para cumplir el objetivo de que esté en funcionamiento en 2026, el subdelegado ha recalcado las inversiones ejecutadas desde el Gobierno de Pedro Sánchez aunque ha reconocido que el ritmo que se imprima al tramo de Lorca (Murcia) "posiblemente sea el que nos marque también la llegada definitiva de la línea de alta velocidad".

"La integración del ferrocarril en Lorca no se ha podido licitar antes, precisamente también por atender a las peticiones del propio municipio de Lorca", ha observado Martín, quien ha apuntado que durante este tiempo "ha habido que hacer modificaciones al proyecto que han dilatado la contratación que ya está adjudicada".

Con ello, ha recordado que el tramo de Lorca ha sido el último en entrar en obras, de manera que "tiene los plazos que tiene" --32 meses, para este tramo adjudicado en enero de este año por 327,9 millones de euros-- aunque "nunca se sabe cuáles son las vicisitudes de la ejecución" dado que las obras "comienzan y pueden sufrir adelanto o retraso en su plazo de ejecución"

No obstante, también ha observado que "todos los tramos están en ejecución o incluso ejecutado alguno", por lo que ha apelado a las palabras del ministro de Transportes, Óscar Puente, quien dijo que "en esta legislatura" la infraestructura iba a estar lista. "Yo me reitero en esta legislatura, que haremos que Almería esté conectado con Murcia por línea de alta velocidad", ha añadido.

Así, ha recalcado la inversión de 3.500 millones de euros en materia ferroviaria para este actuación, que está ya a "más del 70%" de ejecución con respecto a lo adjudicado. "Si a día de hoy no están finalizadas las obras de la alta velocidad en la provincia de Almería, no es porque el gobierno de Pedro Sánchez no esté cumpliendo con esta provincia", ha dicho para recalcar la falta de inversión en años anteriores.

"Hubo un gobierno de un presidente llamado Mariano Rajoy en el que no se movió ni un solo céntimo, no se puso ni un solo clavo en esta obra. Lo único que se hizo fue tapar unos túneles que ya estaban hechos", ha añadido Martín, quien ha lamentado que anteriores gobiernos del PP decidieran "llevarse la inversión que había ya planificada para Almería-Murcia a Galicia".