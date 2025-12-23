El subdelegado ve "garantizada la viabilidad" del medio centenar de embarcaciones de arrastre de Almería

Archivo - Flota de arrastre del caladero mediterráneo andaluz. - JUNTA DE ANDALUCIA - Archivo

ALMERÍA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha destacado el trabajo desarrollado por el Ministerio de Agricultura y Pesca que ha logrado en el Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea que la flota del Mediterráneo disponga de 143 días de pesca sin necesidad de medidas compensatorias, lo que "garantiza la viabilidad" del más de medio centenar de embarcaciones de arrastre de Almería.

En una nota, Martín ha valorado "el compromiso del Gobierno de España con la pesca de Almería que está demostrando que es posible la sostenibilidad aplicada a este sector productivo".

Además, ha subrayado que "el acuerdo alcanzado la pasada semana asigna a la flota del Mediterráneo española 143 días sin condicionarlos a la aplicación de nuevas medidas complementarias". Estas medidas que ya se emplean, son el ancho de mallas ya utilizado este año, las puertas voladoras y las vedas espacio- temporales.

El subdelegado ha incidido en que tanto la Comisión como el Consejo han reconocido los "esfuerzos" realizados por los pescadores en la aplicación de las medidas selectivas y que tienen resultados "positivos" en el mantenimiento de las especies que ya reflejan los informes científicos.

"La unidad mostrada entre España, Francia e Italia ha sido muy importante para la obtención del resultado logrado en el seno de la UE", ha estimado.

El subdelegado ha reconocido también "el valor del sector pesquero almeriense, formado por hombres y mujeres de la mar que vienen años sufriendo los problemas derivados de las negociaciones, y que siguen aportando calidad a nuestra cadena alimentaria gracias a las múltiples especies que ofrece el mar Mediterráneo".