El temporal deja daños por más de cinco millones y afecta a 100 hectáreas de invernadero en El Ejido (Almería)

Visita a una zona de invernaderos afectada por las lluvias de la dana Adam en El Ejido (Almería). - AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO

EL EJIDO (ALMERÍA), 19 (EUROPA PRESS)

La dana Adam ha provocado daños valorados inicialmente en más de cinco millones de euros en El Ejido (Almería), donde las lluvias torrenciales del pasado sábado han afectado a unas 100 hectáreas de invernaderos, además de naves industriales, caminos rurales, carreteras, centros educativos, edificios municipales, parques y viviendas, sin que se hayan registrado daños personales.

El episodio de precipitaciones comenzó el 17 de octubre al mediodía y dejó unos 70 litros por metro cuadrado en aproximadamente dos horas, con "daños importantes" concentrados en determinadas zonas del municipio y algunos de sus núcleos de población.

La alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, activó ese mismo sábado el Plan de Emergencias Municipal para "garantizar la seguridad de la población y coordinar la respuesta municipal ante las consecuencias del temporal".

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, el Centro de Coordinación Operativa (Cecop) ha recibido más de un centenar de incidencias a través del servicio de emergencias 112, principalmente por vehículos inmovilizados en distintas vías, entradas de agua en bajos de edificios, acumulaciones de agua y arrastres de materiales y sedimentos procedentes de las ramblas.

"Afortunadamente, no hemos tenido que lamentar daños personales, que es lo más importante, aunque sí se han producido daños materiales importantes en determinados puntos del municipio", ha destacado Ibáñez.

Asimismo, ha señalado que "desde el sábado todos los servicios municipales están trabajando de manera coordinada para restablecer la normalidad lo antes posible".

Para hacer frente a la situación, el Ayuntamiento ha movilizado a la Policía Local, Protección Civil, DUE, Obras Públicas, Agricultura y el resto de áreas y servicios implicados para "atender las incidencias y minimizar los efectos de las precipitaciones".

MÁS DE CUATRO MILLONES DE EUROS EN DAÑOS EN SUELO RÚSTICO

En el ámbito agrícola, la primera valoración del coste de los daños en suelo rústico asciende a 4.344.500 euros, de los que 3,9 millones corresponden a explotaciones agrícolas y el resto a infraestructuras públicas y privadas. El Consistorio ha precisado que se trata de cifras provisionales, a la espera de completar la evaluación sobre el terreno.

Las explotaciones agrícolas bajo invernadero han sufrido principalmente inundaciones y anegaciones por la entrada de agua y lodos procedentes de las escorrentías y los arrastres. También se han detectado daños en elementos constructivos, como el derrumbe de algún muro, bandas de invernadero y algún invernadero colapsado.

La delegada territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín Moya, ha visitado El Ejido para conocer la situación tras el temporal y las principales incidencias registradas en el municipio.

Por su parte, el Área de Agricultura ha recordado a los agricultores y empresas cuyas explotaciones hayan resultado afectadas que presenten la correspondiente solicitud de informe de daños para que los técnicos municipales puedan desplazarse hasta las instalaciones, comprobar los desperfectos y evaluar su alcance.

Las solicitudes pueden presentarse en las oficinas municipales o a través de la Oficina Virtual del Ayuntamiento. Para obtener información y asesoramiento, los interesados pueden contactar con el Área de Agricultura en el teléfono 950 541 003.

DAÑOS EN EDIFICIOS PÚBLICOS, EMPRESAS Y ESPACIOS URBANOS

Las precipitaciones también han provocado daños en establecimientos y empresas del municipio, especialmente en el entorno de la avenida El Treinta, donde la entrada de agua ha afectado a distintos negocios.

Asimismo, se han registrado incidencias de distinta consideración en unos 25 edificios públicos, entre ellos colegios, los pabellones de El Ejido y Santa María del Águila, el Campo de Fútbol de Las Norias y el Espacio Murgijoven.

En parques y jardines se han detectado daños por barro y arrastres de lluvia, mientras que los servicios municipales han retirado materiales, recogido restos vegetales, transportado residuos y acondicionado espacios públicos en avenidas, plazas, parques, rotondas y paseos, principalmente en Santa María del Águila, Las Norias y El Ejido.

El Ayuntamiento también ha previsto actuaciones extraordinarias y urgentes de limpieza y retirada de materiales arrastrados por el agua para garantizar la circulación por las vías públicas, así como trabajos de acondicionamiento y pavimentación en carreteras, caminos, calles, avenidas y explanadas afectadas.

El Ayuntamiento continúa con los trabajos para recuperar los caminos rurales dañados y completar la evaluación de los desperfectos ocasionados por las lluvias, con especial atención a las necesidades del sector agrícola.