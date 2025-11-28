UGT afea la "falta de avances" en las negociaciones del convenio del manipulado de Almería tras una decena de reuniones

Reunión de FICA UGT con delegados de empresas sobre las negociaciones por el convenio colectivo del sector del manipulado hortofrutícola de Almería. - UGT

ALMERÍA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT ha criticado la "falta de avances" en las negociaciones para el convenio colectivo del sector del manipulado hortofrutícola tras haberse producido una decena de reuniones "sin progreso tangible" y sin que se haya abordado "la precariedad laboral que enfrentan los trabajadores de este sector", que emplea a casi 30.000 personas en Almería.

La Federación de Industria Construcción y Agricultura (FICA) de UGT Almería ha reunido este viernes a los principales representantes del sector para hacerles llegar su "preocupación" ante el enquistamiento de las negociaciones debido a que la parte empresaria "no muestra la disposición al diálogo que permita soluciones efectivas", según han asegurado en una nota.

Desde la organización sindical han hecho un "llamado urgente" a que "se retomen y se evolucione en aquellos temas cruciales" que afectan a las plantillas, en especial en cuanto a unas retribuciones acorde a los "resultados históricos" de la última campaña hortofrutícola, que experimentó una mejora del 22 por ciento con respecto a la anterior, según han recordado.

Para el sindicato, los empresarios "no pueden negar que se encuentran en buenas condiciones para que sus trabajadores y trabajadoras, partícipes de esas buenas cifras, puedan también beneficiarse de ello", han manifestado.

Con ello, la secretaria provincial de FICA UGT en Almería, Francisca Ramírez, ha reclamado unas negociaciones "constructivas", que "permitan el diálogo" y "mejorar las condiciones laborales que garanticen los derechos fundamentales de todos los y las trabajadoras".

"Es la hora de tomar decisiones significativas que desbloqueen el nulo avance actual de las reuniones y que permitan consolidar acuerdos que beneficien a todos", ha reclamado ante una situación de la que culpa a la patronal y que "no puede prolongarse más".