La Universidad de Almería aprueba un presupuesto de 132,5 millones para 2026, "adaptado" al nuevo Plan Estratégico

La presidenta del Consejo Social, Marola Hidalgo; el rector de la UAL, José Joaquín Céspedes; y la secretaria del Consejo, Ana Moreno, durante la última sesión del Consejo del año 2025. - UAL

ALMERÍA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Almería (UAL) contará en 2026 con un presupuesto total de 132.517.709,57 euros, que incluye financiación general y finalista, tras la aprobación este lunes por el pleno del Consejo Social del documento de las nuevas cuentas anuales de la institución, un presupuesto de 132,5 millones para 2026 "equilibrado y adaptado" al nuevo Plan Estratégico, una vez emitido el informe favorable del Consejo de Gobierno.

De acuerdo con la Ley Andaluza de Universidades, corresponde al Consejo Social la aprobación del presupuesto "con el que se cumple la obligación de rendición de cuentas y transparencia de la universidad como institución pública hacia la sociedad a la que da servicio", según ha explicado la presidenta de este órgano en un comunicado, Mariola Hidalgo.

La cantidad aprobada representa un 4,47 por ciento más que la del presupuesto de 2025, un incremento que es resultado, fundamentalmente, de la aplicación de los incrementos salariales aprobados por los gobiernos estatal y autonómico.

Las nuevas cuentas reflejan asimismo una "estimación prudente" de ingresos propios y externos para 2026, y aplican el criterio de "máxima eficiencia" en la ejecución del gasto.

El capítulo de gastos de personal es el que experimenta el mayor aumento como consecuencia tanto de las referidas subidas salariales como del incremento de los porcentajes de cotización a la seguridad social y el lógico crecimiento vegetativo de la plantilla, "lo que tensiona cada vez más esta partida de gasto y condiciona la disponibilidad de crédito presupuestario para el resto de las necesidades del campus y de las acciones demandadas por la comunidad universitaria".

Aunque los ingresos procedentes de las transferencias de la Junta de Andalucía suponen el grueso del presupuesto, casi el 90 por ciento de la financiación no finalista, una parte relevante de los recursos procede de otras vías.

En concreto, más del 25 por ciento del total de los ingresos corresponde a fondos generados por la propia universidad al margen del modelo de financiación, ya sea a través de ingresos propios o mediante la participación en convocatorias competitivas de investigación, transferencia de conocimiento, políticas de movilidad e internacionalización o cooperación al desarrollo.

Todo ello "representa un importante esfuerzo por incrementar la capacidad de la institución para autofinanciar su actividad, pese al citado incremento del gasto salarial", ha destacado la institución académica.

El presupuesto contempla como principales programas de gasto estimado un 44,26 por ciento en docencia, un 20,48 por ciento en investigación y transferencia, un cuatro en internacionalización y un tres por ciento en políticas de promoción cultural y compromiso social.

En esa línea, la UAL mejora las políticas de soporte al estudiante en su vida académica "para garantizar que nadie se quede atrás". De esta manera, las cantidades asignadas en 2026 a becas y ayudas al estudio, movilidad internacional, cooperación y promoción del deporte alcanza los 4,2 millones de euros, lo que supone un incremento del 11,7 por ciento respecto al ejercicio anterior.

Además, mantiene su compromiso con la materialización en políticas y acciones que garanticen la sostenibilidad, la igualdad y la diversidad, "advirtiendo de la necesidad de seguir recibiendo la financiación necesaria y suficiente para que estas políticas no se vean afectadas".

Los gastos generales, con un 14,72 por ciento, la dirección general y la administración general, con un 10,88 por ciento, y la gestión de departamentos, con un 2,73 por ciento, completan el reparto del presupuesto en relación con los programas de gasto del Plan Estratégico.

Por otra parte, la UAL ha subrayado que las actuaciones previstas en infraestructuras para 2026, como la continuación con las reformas de distintos edificios del campus universitario, las reformas de los edificios del Paseo de Almería y Calle Gerona y la continuación de la inversión en mejora de eficiencia energética en el campus.

FINANCIACIÓN Y PLANIFICACIÓN A LARGO PLAZO

Durante la reunión del Consejo Social, el rector de la UAL, José Joaquín Céspedes, ha explicado "la necesidad del completo desarrollo del modelo de financiación, no solo en la aplicación de las partidas obligatorias, sino también en aquellas partidas incluidas en el modelo, como la financiación de nivelación y la financiación vinculada a proyectos estratégicos".

Asimismo, ha señalado la importancia de contar con "un plan de infraestructuras adecuado a las necesidades cada vez mayores de la comunidad universitaria en general, y de la UAL en particular, reduciendo la insuficiencia de financiación y los desequilibrios dentro del conjunto de universidades andaluzas".

Por su parte, la presidenta del Consejo, ha subrayado que "la UAL es un pilar básico para el desarrollo sostenible de la provincia, desde el plano de generación de talento, productivo, educativo, social y cultural".

"Por eso, es importante una buena planificación y coordinación para poder abordar con previsión los proyectos que benefician a la calidad de la formación de los universitarios, la investigación y, en general, el tejido productivo de la provincia", ha explicado.

Además, Hidalgo ha puesto en valor "la capacidad de la UAL para captar recursos externos y los proyectos que se desarrollan con el tejido emprendedor de Almería, que estoy convencida de que seguirá creciendo".

"Trabajaremos con el equipo de gobierno para que la universidad tenga lo que se merece. Nuestro papel es conciliador, de tranquilidad", ha resaltado la presidenta del Consejo Social.

El gerente de la UAL, José Antonio Plaza, ha sido el encargado de exponer al pleno del Consejo Social los principales aspectos del presupuesto.

Según ha explicado, estos se resumen en "salvaguardar el pago de las obligaciones salariales asegurando la correcta ejecución de la misión docente y de la actividad investigadora, mantener las políticas de apoyo a nuestros alumnos como razón de ser de la institución y consolidar la gestión de un gasto eficiente y sostenible que permita seguir modernizando nuestro campus universitario".

El Consejo Social de la UAL, compuesto por 26 consejeros, es el órgano de participación y representación de la sociedad en la universidad, un espacio de colaboración y rendición de cuentas en el que se interrelacionan las instituciones, las organizaciones sociales y el tejido productivo con la comunidad universitaria.

A este órgano se le atribuye la aprobación del presupuesto y la programación plurianual de la UAL y, con carácter general, la supervisión de las actividades de carácter económico y el rendimiento de sus servicios, "siendo la aprobación de las cuentas anuales de la UAL una de sus principales atribuciones".