La víctima de violencia de género de Roquetas de Mar (Almería) renunció al sistema de protección en octubre de 2023

ALMERÍA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Mari Nieves Gamarra, la mujer que fue presuntamente asesinada por su pareja el pasado viernes en Roquetas de Mar (Almería), llegó a contar con dos órdenes de alejamiento del supuesto agresor y estuvo atendida a través de la red municipal de centros de información de la mujer hasta octubre de 2023, fecha en la que "decidió no seguir participando de las medidas" de protección puestas en marcha por parte de las distintas administraciones.

Así lo ha indicado la delegada de la Junta en Almería, Aránzazu Martín, en declaraciones a los medios tras el minuto de silencio que se ha efectuado en la residencia de mayores El Zapillo, en Almería, donde la mujer trabajaba de manera intermitente ya que hacía sustituciones como parte del servicio de limpieza y alojamiento.

"Obviamente, nosotros no podemos obligar a ninguna persona a que sea especialmente tutelada, pero sí que es verdad que hubo en su momento órdenes de alejamiento y como digo, estuvo atendida", ha subrayado la delegada, quien ha condenado este "brutal" caso de violencia machista, el octavo en Andalucía en lo que va de año.

La delegada ha incidido además que desde "el primer minuto" el Instituto Andaluz de la Mujer ha activado el protocolo de atención psicológica para atender a los familiares y a los compañeros de la víctima.

"Apelamos a toda la sociedad, esto es una cuestión de todos, de todas las administraciones, pero de toda la sociedad", ha dicho la delegada a la hora de afrontar la violencia machista, sentido en el que además ha enviado un mensaje de unidad institucional para "intentar evitar este tipo de casos".

La representante del Gobierno andaluz, quien ha incidido en el teléfono 900200999 de atención a la mujer en Andalucía, ha dado cuenta de la "consternación" sufrida por los compañeros y usuarios de la residencia ante la pérdida de Mari Nieves, por lo que ha trasladado a la familia, amigos y allegados las "máximas condolencias" por el caso.

EL DETENIDO SIGUE HOSPITALIZADO

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha dado cuenta de que el detenido, que ingresó el mismo viernes de los hechos en el Hospital Universitario Torrecárdenas a causa de una ingesta masiva de medicamentos, sigue hospitalizado en calidad de detenido a la espera de pasar a disposición judicial.

"Desde el punto de vista médico fue posible tomarle declaración, puesto que recuperó la conciencia, bien saben que estuvo durante algunas horas en situación de custodiado por el Guardia Civil, pero sin proceder formalmente a la detención, puesto que, insisto, su situación médica lo impedía", ha recordado el subdelegado tras el acto mantenido en El Zapillo.

Con ello, confía en que las próximas horas pueda pasar a disposición de la autoridad judicial de Roquetas de Mar para que se "adopten las medidas que procedan" en cuanto a su posible ingreso en prisión provisional.

Previamente, en un acto homenaje también celebrado en Roquetas de Mar, el subdelegado ha mostrado también su "total repulsa contra este crimen machista" a la vez que ha trasladado su apoyo a la familia y seres queridos de la víctima.

Martín ha asegurado que "desde el año 2003 en Almería han muerto 39 mujeres a causa de la violencia de género", motivo por el que ha pedido "seguir trabajando unidos para acabar con este problema".

Asimismo, ha hecho un llamamiento "a todas aquellas mujeres que sean víctimas a denunciar cualquier tipo de maltrato". "Todas las administraciones, toda la sociedad debe de volcarse y se va a volcar con ellas para poder ayudarlas, que hagan uso del teléfono del 016", ha añadido.

"BAILABA POR MANOLO ESCOBAR"

El director de la residencia de El Zapillo, Pedro Padilla, ha tenido un recuerdo especial para la trabajadora, de la que ha destacado sus "momentos felices" con los usuarios y el resto de sus compañeros durante la última vez que ejerció en el centro en la Feria de Almería. "Estaba bailando por Manolo Escobar, rodeada de compañeras" y "a pesar de que en el vídeo se le podía ver un poco triste, no podíamos comprender lo que pasaba en aquel momento".

Padilla ha asegurado que "la noticia ha caído como un jarro de agua fría" para todos los trabajadores de la residencia. "Estamos absolutamente descolocados y todavía digiriéndolo, van a pasar muchos días antes de que logremos procesar lo ocurrido", ha apuntado.

El director ha comentado que Mari Nieves formaba parte del equipo de limpieza y alojamiento de la residencia. Aunque trabajaba de manera intermitente, especialmente en períodos de sustitución durante las vacaciones.

"Era una persona que se mostraba alegre", ha asegurado Padilla, quien ha recordado la forma en que se esforzaba la mujer por "estar siempre contenta para que las personas residentes estuvieran también animadas", ha añadido frente a la corona de flores con la fotografía que han recordado a la mujer en todo el acto.

Por su parte, la diputada provincial de Igualdad, María Luisa Cruz, ha mostrado la "solidaridad" y el "rechazo de toda la provincia" ante este crimen, por lo que ha invitado a los almerienses a utilizar los recursos que se ponen a disposición de la ciudadanía desde todas las administraciones para combatir esta "lacra".

Al acto celebrado en El Zapillo han asistido también la coordinadora provincial del IAM en la provincia, María del Mar Esparza, del resto de delegados de la Junta en la provincia de Almería, así como de la concejala del Ayuntamiento de Almería, Paola Laynez, y la coordinadora de la Unidad de Igualdad de la Subdelegación, Loly Cruz.

CONCENTRACIÓN EN ROQUETAS

Previamente al acto celebrado en la residencia de El Zapillo, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar también ha mantenido un minuto de silencio en señal de "repulsa y condena" por el asesinato de su vecina.

"Hacer actos de esta envergadura por algo tan escabroso, tan penoso, tan desgraciado como esto, es algo que no me gustaría hacer nunca", ha declarado el alcalde de Roquetas, Gabriel Amat, para quién "no es normal que se le pueda quitar la vida a nadie, y menos en el siglo XXI, en una época donde cada uno debería poder vivir en libertad".

El acto ha contado con la presencia de diversas autoridades locales y provinciales, así como vecinos que se han congregado para mostrar su solidaridad con la familia de la víctima y su rechazo hacia este tipo de violencia.

El alcalde ha destacado que, pese a los avances sociales, aún ocurren este tipo de tragedias, producto de "la mala cabeza de algunas personas", según ha achacado. "Esta mujer, que vivía tranquilamente en nuestro municipio, ha perdido la vida por la desgracia de una persona que decidió quitársela. Eso no es normal, ni es de recibo", ha aseverado.

Amat ha expresado su deseo de que este sea "el último acto de condena que tengamos que hacer, como mínimo, en el municipio de Roquetas de Mar". También ha aprovechado para agradecer el "apoyo constante" de las instituciones locales y provinciales, mencionando al subdelegado del Gobierno en Almería y a la Diputación Provincial. "Quiero agradecer al subdelegado, como siempre, que está para todo aquello que la provincia de Almería necesita. Siempre lo tenemos aquí con nosotros", ha añadido.