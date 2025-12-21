La zambomba flamenca 'Chanqueños pa' Belén en Familia' llena por dos veces el Auditorio Maestro Padilla de Almería

Zambomba flamenca 'Chanqueños pa' Belén en Familia' en el Auditorio Maestro Padilla de Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La zambomba flamenca almeriense 'Chanqueños pa' Belén en Familia' "arrasó" este pasado sábado por dos veces el Auditorio Municipal Maestro Padilla de Almería al agotar las entradas en sus dos pases, a las 19,00 horas de la tarde y las 22,00 horas de la noche.

Así lo ha destacado este domingo el Ayuntamiento de Almería en una nota en la que hace balance de esta "cita triunfal" de la programación especial de Navidad del Área de Cultura y Tradiciones del consistorio, que "cumplió con creces todas las expectativas con buen flamenco" --con el 'póker' de cantaores formado por Cristo Heredia, Edu García, El Genial y Aquilino García--, soniquete de villancicos "emocionantes", participación de tres "sobresalientes" grupos de baile --de las academias de Rocío Garrido, Inka Díaz y Ana Alonso--, y las colaboraciones especiales del bailaor Juan de Juan, de la comparsa de La Traíña, y la de la flamante nominada a los Grammy Latino Vera GRV.

De esta manera, unas 2.000 personas vieron este pasado sábado un espectáculo en el que, además, en los últimos años han ido añadiendo composiciones propias que "enriquecen todavía más la bella tradición de los villancicos flamencos", con guitarras de José Bellido, Eduardo Aguilera y Rubén 'El Pirri', bajo de David Santiago, percusión de Israel Amador, y palmas y coros de Tony Santiago 'El Negrillo', entre otros muchos más porque, como dijo Cristo Heredia, "somos la familia de los Chanqueños y queremos cantaros con el corazón".

Según relata el Ayuntamiento, así lo hicieron de entrada con la propia 'Ya suenan villancicos', o con 'Mira qué bonita' --que cantaba Camarón de la Isla--, para seguir con 'Llenos de luz', que también forma parte de los 'singles' y videoclips del grupo. En el cuarto cante fue el turno para el alumnado de la academia de Rocío Garrido, al compás de 'San José era carpintero', y donde lucieron los mantones en el tramo final.

'Los Reyes Magos de Oriente' y 'Su mirada' fueron los siguientes temas propios en aparecer, antes de la actuación del grupo de Acaaf, la academia de Inka Díaz, que también mostró "apego a la tradición" con el cuerpo de baile ataviado con mandiles, bordando tientos y tangos como 'Camino de Egipto' o 'Ven a mi pozo'.

Incluso 'la cantera' de la guitarra regalaría un tramo instrumental de 'Los campanilleros' y otro de los 'Palillos, zambombas y panderos' que cantó el público.

Tras 'La Virgen María', también Camarón, llegaría el grupo de Ana Alonso, que, según la crónica del Ayuntamiento, "brilló con su porte más cercano por momentos a la danza española clásica", completando así con 'Con azúcar y canela' la terna "variada y sobresaliente" de las actuaciones de los grupos de baile.

Porque baile habría más con la "no anunciada" participación de Juan de Juan que, "como siempre, hizo muestra y alarde de velocidad, pasión y entrega con 'A Belén, pastorcillos' tras la festiva 'La cuna del Mesías'", continúa la crónica del Ayuntamiento.

El cierre vendría de la mano de la fusión final de colaboraciones, con Edu García y Vera GRV como solistas y la comparsa de la Traíña y el resto del elenco cantando el 'Ayúdame' de Rocío Jurado. Un fin de fiesta improvisado a pie de escenario puso el broche a sendas actuaciones "repletas de arte, calor, compás y talento almeriense", concluye la nota del Ayuntamiento.