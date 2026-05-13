El CSIC aborda en Sevilla en el Itinerario Cicerón 'CircularTech' soluciones innovadoras en economía circular

EL CSIC aborda en el Itinerario Cicerón 'CircularTech' soluciones innovadoras en economía circular. - CSIC

SEVILLA 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha celebrado en Sevilla el itinerario Cicerón 'CircularTech: residuos como recursos', una jornada organizada por la Plataforma Temática Interdisciplinar de Sostenibilidad y Economía Circular (PTI-SosEcoCir) para mostrar soluciones científicas y tecnológicas orientadas a transformar residuos en recursos de alto valor añadido.

El encuentro ha servido como punto de encuentro entre comunidad científica, empresas, administraciones y medios de comunicación interesados en los retos de la sostenibilidad, la economía circular y la transición hacia modelos productivos bajos en carbono, ha apuntado el CSIC en una nota. La iniciativa se ha alineado con los objetivos del Pacto Verde Europeo, la Estrategia España Circular 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente los relacionados con producción responsable, acción climática y sostenibilidad urbana.

Según la organización, la jornada ha buscado visibilizar proyectos capaces de convertir desechos industriales, agrícolas o forestales en nuevos materiales, productos y fuentes de energía. Los asistentes han recorrido diferentes plantas piloto e infraestructuras científico-técnicas dedicadas a la extracción y refinación de aceites, la obtención de concentrados proteicos, la valorización de subproductos agroalimentarios y el tratamiento de residuos de la industria agroalimentaria.

Entre las instalaciones visitadas han destacado la almazara experimental del instituto, la planta piloto de fitoquímicos y la planta de tratamiento y valorización de residuos para la producción de biogás mediante digestión anaerobia. La visita ha estado coordinada por Rafael Guillén Bejarano, responsable del grupo Fitoquímicos y Calidad de Alimentos del Instituto de la Grasa, cuya investigación se ha centrado en el aprovechamiento integral de subproductos agroalimentarios como espárrago, nuez y dátil.

Tras la visita, la actividad ha continuado en el Museo Casa de la Ciencia de Sevilla con un coloquio científico inaugurado por la vicepresidenta de Innovación y Transferencia del CSIC, Ana Castro Morera. Durante la sesión se han presentado distintos proyectos de investigación desarrollados en centros del CSIC relacionados con sostenibilidad y economía circular.

"En 2018 nos planteamos en CSIC una forma más interactiva de colaborar, que nos permitiera llegar más lejos, mirar en 360 grados a los problemas dentro de CSIC, y también es un mecanismo de colaboración público-privada", ha afirmado Castro, a lo que ha añadido que "Los Itinerarios Cicerón intentan ser un punto de encuentro para iniciar colaboraciones y tejer relaciones de confianza". Ana M. Guerrero Bustos y Félix A. López Gómez han presentado la PTI Sostenibilidad y Economía Circular (PTI-SosEcoCir), mientras que Paula Madejón Rodríguez, del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla (IRNAS-CSIC), ha expuesto investigaciones sobre el uso de residuos orgánicos para afrontar los retos del cambio climático en sistemas agrícolas mediterráneos.

"Identificamos en el CSIC el reto de la economía circular, que tiene un ámbito social, económico y ambiental. Hemos visto que hay ciertos indicadores aún alejados de lo que nos plantea Europa y el mundo y a través de la Plataforma Temática Interdisciplinar queremos reducir esa brecha. Hay que llegar a concienciar a empresas, sociedad e investigadores a dar un paso importante hacia la sostenibilidad", ha comentado Ana María Guerrero.

Por su parte, Félix A. Gómez ha manifestado durante el encuentro que "ésta es una Plataforma muy horizontal, porque la sostenibilidad y la economía circular son instrumentos que tenemos para intentar llegar a cumplir los objetivos marcados, si no ya en 2030, sí en 20250. En el CSIC tenemos muchos proyectos diferentes que tienen en común la sostenibilidad", ha afirmado.

Felipe Aguado Jiménez, del Centro Oceanográfico de Santander del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC), ha presentado un proyecto centrado en el aprovechamiento de residuos agroalimentarios para la alimentación del poliqueto marino Hediste diversicolor. Por su parte, María Eugenio Martín, del Instituto de Ciencias Forestales (ICIFOR-INIA-CSIC), ha abordado la obtención de nanoestructuras basadas en celulosa con propiedades bioactivas aplicadas al embalaje sostenible.

La jornada también ha incluido la participación de Roman Nevshupa Kasatkin, del Instituto Eduardo Torroja, del CSIC, que ha explicado investigaciones orientadas a transformar residuos de aguacate en lubricantes ecológicos para el sector ferroviario y la construcción; José María Fraile Dolado, del Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea (ISQCH), que ha presentado trabajos sobre valorización química de residuos derivados de la producción de lindano; y Alberto Veses Roda, del Instituto de Carboquímica (ICB-CSIC), que ha expuesto avances en pirólisis y gasificación de residuos plásticos y biomasa.

Los Itinerarios Cicerón son una iniciativa del CSIC integrada en el programa Converge y orientada a conectar la investigación científica con empresas, administraciones públicas, fundaciones y medios de comunicación. A través de jornadas temáticas y visitas a centros e instalaciones científicas, permiten conocer de primera mano proyectos de investigación, infraestructuras y aplicaciones tecnológicas vinculadas a grandes retos sociales y económicos.

Según la definición del propio programa, los Itinerarios Cicerón buscan "acercar a personalidades relevantes de empresas, fundaciones, administraciones públicas y medios de comunicación" al trabajo que desarrolla el personal investigador del CSIC, favoreciendo el diálogo, la transferencia de conocimiento y la generación de colaboraciones. Comenzaron a celebrarse en 2023.