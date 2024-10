Expertos internacionales analizan en Sevilla cómo las redes eléctricas afrontan la transición energética.

SEVILLA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Expertos internacionales analizan en Sevilla, desde este miércoles y hasta este jueves, en un seminario sobre 'Flexibilidad en sistemas eléctricos descarbonizados', cómo las redes eléctricas afrontan la transición energética.

En el marco de las Actividades Académicas de Otoño la Escuela de Energía UIMP-Cátedra Endesa, el objetivo de este curso es dar respuestas a cómo se tiene que adaptar el sistema eléctrico a las transformaciones energéticas que está viviendo, desde la descarbonización con el cierre de todas las centrales térmicas de la Península Ibérica, a la introducción de renovables a los sistemas eléctricos, al cambio en los hábitos de consumo energético. Todas estas variables someten al sistema eléctrico a una volatilidad que tiene que afrontar cómo uno de los mayores desafíos para acometer la transición energética.

Para abordar estos retos este curso dirigido a profesionales de ingeniería, economía y medio ambiente revisará el papel del almacenamiento energético, la gestión de la demanda, la contribución de la generación convencional y renovable, así como la utilización de dispositivos de electrónica de potencia como herramientas que pueden aportar flexibilidad en el sistema eléctrico.

Endesa ha abierto las puertas de su sede corporativa en Sevilla para acoger este curso que cuenta con la participación de expertos en la aplicación de herramientas de flexibilidad en Estados Unidos y China que sin duda pueden ser de aplicación en el contexto europeo.

La directora de la sede de la UIMP en Sevilla, Nieves López Santana; el director de Relaciones Institucionales Andalucía y Extremadura en Endesa, Juan Manuel Rosauro; el delegado regional de Redeia en Andalucía y Extremadura, Jorge Juan Jiménez Luna; el director de la Cátedra Endesa Red Universidad de Sevilla, Antonio Gómez Expósito; y el director del Curso y profesor de la Universidad de Sevilla, José María Maza Ortega, serán los encargados de abrir este curso junto en que participarán expertos de la Universidad de Sevilla, de Málaga, de Comillas y de entidades como REE, la Agencia Andaluza de la Energía o Ingelectus.

Este miércoles se hablará de 'Almacenamiento energético' de la mano del propio Antonio Gómez-Expósito, de 'Flexibilidad aportada por la generación convencional y renovable' con Ángel Arcos Vargas de la Universidad de Sevilla, para pasar después a analizar 'La flexibilidad aportada por la demanda' de la mano de José Antonio Aguado Sánchez de la Universida de Málaga.

Ya por la tarde Rosalía Rivas Saiz de REE desarrollará 'La importancia de la flexibilidad en la operación del sistema', y se cerrará la jornada con la ponencia de Junbo Zhao de la Universidad de Connecticut quien hablará a través de videoconferencia sobre 'Grid enhancing technologies for transmission assets utilization in decarbonized energy systems: current status, experiences and prospects'.

Este jueves se retomará la agenda con el profesor de la Universidad de Tsinghua Wenchua Wu, quien por videoconferencia explicará 'How to accommodate the integration of ultra-high penetration distributed PV: Technical Solutions and Field Experience', dando paso después a hablar de los 'Proyectos Europeos de flexibilidad: Flow y BeFlexible' de la mano de Carlos Gaitán, responsable de redes de distribución de Endesa.

La jornada continuará con el análisis de 'Los aspectos normativos y regulatorios para el despliegue de la flexibilidad en sistemas eléctricos', de la mano de Tomás Gómez San Román de la Universidad Pontificia de Comillas y terminará con una mesa redonda sobre 'El futuro del sistema eléctrico descarbonizado español' en la que participarán Rafael Sánchez Durán, director de Endesa en Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla; Jose Manuel Torres Ramos de la Agencia Andaluza de la Energía; Tomás Gómez San Román de la Universidad Pontificia de Comillas, y Esther Romero Ramos de Ingelectus.