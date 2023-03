El I Foro Ibérico del Olivar aborda en Córdoba la sostenibilidad, la innovación y la rentabilidad

CÓRDOBA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Con el objetivo de proteger el olivar desde la sostenibilidad y la innovación y conseguir obtener la máxima rentabilidad a los cultivos, Bayer ha puesto en marcha una estrategia integrada de protección de los olivos que ha presentado este martes en el I Foro Ibérico del Olivar, celebrado en el Palacio de Congresos de Córdoba.

Tal y como ha indicado Bayer en una nota, bajo el lema 'Un equipo que te protege todo el año', la compañía ha expuesto los principales pilares de esta campaña inspirados en sus valores estratégicos: innovación, sostenibilidad y digitalización.

En este sentido, Bayer dedica "grandes esfuerzos a la investigación y el desarrollo de soluciones personalizadas que ayuden a los agricultores a mejorar y proteger sus cosechas, una innovación fruto de la importante inversión que Bayer destina anualmente a I+"D. Esta innovación se complementa con herramientas digitales que permiten a los agricultores tomar mejores decisiones, "con un componente muy importante de sostenibilidad".

En el Foro Bayer se han presentado los principales productos para la protección del olivar: insecticidas, fungicidas, bioestimulantes y herramientas digitales, como 'Cropping View para Olivo' que, gracias a su tecnología de última generación, ayudará a optimizar la aplicación de productos fitosanitarios para el control de los repilos en los cultivos.

Las nuevas soluciones biológicas, las principales amenazas del cultivo (las malas hierbas o plagas y enfermedades) y la importancia de la tecnología para ayudar a mejorar la precisión en los tratamientos son algunos de los principales aspectos que se han tratado, esta mañana, de la mano de diferentes expertos.

En este sentido, Antonio Trapero, del grupo de investigación de Patología Agroforestal, de la Etsiam de Córdoba, ha hablado sobre el control biológico de las enfermedades del olivar. Por su parte, Laura Duarte, Campaign Activation de Bayer en Zona Sur, ha presentado 'Serenade Aso' como una solución biológica innovadora que detiene el desarrollo de patógenos.

Además, una vez aplicado al cultivo, 'Serenade Aso' forma una barrera física que evita que los microorganismos se asienten en los tejidos vegetales, actuando también como inductor de las defensas naturales de las plantas.

Duarte también ha avanzado que "'Cropping View para Olivo' es la herramienta digital que se encargará de garantizar el máximo rendimiento del olivar. Gracias a su tecnología de última generación, los agricultores conseguirán optimizar la aplicación de productos fitosanitarios para el control de los repilos".

La situación actual del control de la mosca del olivo en España ha sido otro de los temas que se han tratado en el I Foro Ibérico del Olivar, una actualidad que ha explicado el doctor en Biología del laboratorio de Producción y Sanidad Vegetal de Jaén, Manuel José Ruiz.

Soluciones como 'Serenade', 'Sivanto', 'Flipper', 'Bayfolan Aktivator' y 'CroppingView' han ocupado un lugar destacado en esta jornada. Para F. Javier Pérez, Grower Marketing Manager Bayer Iberia, "'Sivanto' marca la diferencia en el control de mosca del olivo ya que es un insecticida que actúa por contacto e ingestión principalmente en estado juvenil y se distingue por una propiedad única, el cese rápido de la alimentación, que determina una velocidad de acción tres veces superior a los estándares de referencia".

Respecto a las principales conclusiones que se pueden extraer tras este encuentro pionero en el que expertos en el cultivo del olivo han compartido sus conocimientos y experiencias sobre el olivar, Pérez ha argumentado que "hemos podido comprobar que estamos ante un entorno retador para los olivicultores, pero también muy dinámico e innovador."

XYLELLAS

Las nuevas amenazas como las xylellas, unidas a los problemas de plagas y enfermedades ya existentes, junto con las nuevas políticas verdes europeas que limitan el uso de productos fitosanitarios, invitan "a introducir nuevas herramientas en el cultivo, como los productos biológicos y las herramientas digitales", ha afirmado.

En esta línea, Pérez ha insistido en que "desde Bayer seguimos apostando por la innovación con productos químicos como 'Sivanto Prime' para el control de las mosca del olivo, con productos biológicos como 'Flipper', 'Serenade Aso' y 'Bayfolan Aktivator' e introduciendo herramientas digitales como 'CroppingView' que ayudan a técnicos y agricultores a tomar decisiones sobre la necesidad de tratamientos".

Por lo que respecta a 'Flipper' y 'Bayfolan Aktivator', Manuel Ruiz, Market Development Agronomist de Bayer en la Zona Sur, ha destacado la protección y estimulación natural de ambas fórmulas teniendo en cuenta que "no poseen actividad residual, se degradan rápidamente en el medio ambiente y tienen una rápida absorción y mejora la sanidad del cultivo".

El presidente de la interprofesional de aceite de oliva, Pedro Barato, ha clausurado el foro señalando que "el olivar, como cualquier cultivo leñoso, no tiene futuro si no hay agua. Es necesario establecer un plan estratégico para que este tipo de cultivos tengan un futuro más cierto, ya que no podemos depender de la meteorología, sobre todo, ante las situaciones de sequía que estamos padeciendo".

Por otro lado, ha indicado que "ante las normativas que se están imponiendo hoy en día desde Bruselas es fundamental hacer hincapié en la digitalización, investigación y biotecnología. Sin duda, hay que adecuar y realizar los estudios de impacto antes de legislar".