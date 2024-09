Junta defiende el fortalecimiento de nuevas alianzas en el balance de su presencia en la Semana del Clima en Nueva York

SEVILLA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento este lunes del balance de la participación de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente en la Semana del Clima de Nueva York 2024, un evento internacional clave en la agenda climática mundial, que se ha celebrado entre el 22 y el 29 de este mes de septiembre.

La Junta ha remarcado que su participación refuerza su compromiso de llevar a foros internacionales la importancia de que las regiones deben tener un papel activo en la lucha contra el cambio climático.

La Semana del Clima de Nueva York, organizada anualmente por las Naciones Unidas y 'The Climate Group', es un foro internacional de referencia que reúne a líderes políticos, empresariales y de la sociedad civil para abordar los desafíos y oportunidades que presenta la transición hacia una economía global más sostenible y baja en emisiones de carbono, según una nota del Gobierno andaluz.

En su balance de su presencia en esta cumbre, los representantes de la Junta de Andalucía ha remarcado una agenda de actos como encuentros con la Región de Quebec, donde Andalucía expuso sus logros en la promoción de energías renovables; con la región brasileña Minas Gerais, donde se adquirieron compromisos de cara a la COP30; y con la organización 'Regions4', que da voz a los gobiernos regionales en Naciones Unidas y la Unión Europa y a la que se ha adherido Andalucía durante esta Semana del Clima de Nueva York.

El inicio de conversaciones con la 'Beyond Oil and Gas Alliance' (BOGA), una alianza internacional comprometida con la eliminación progresiva de la producción de combustibles fósiles. Igualmente, la Junta de Andalucía mantuvo un encuentro con el director de Programas del 'Columbia Center on Sustainable Investment', una institución dependiente de la Universidad de Columbia que promueve políticas de inversión sostenible. La reunión abordó posibles colaboraciones público-privadas para impulsar inversiones alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030.

Se reunió con la CEO de 'We Mean Business Coalition', una alianza internacional de empresas comprometidas con la acción climática. En este encuentro, se discutieron estrategias para acelerar la transición hacia una economía baja en emisiones de carbono y fomentar prácticas comerciales sostenibles.

La Junta de Andalucía ha afirmado que seguirá trabajando para consolidar su posición en foros internacionales, defendiendo la importancia de la acción regional y local en la lucha contra el cambio climático, y para continuar liderando el camino hacia un futuro más sostenible y resiliente.

El Gobierno andaluz ha defendido que su presencia responde a un reconocimiento de su papel pionero en la implementación de políticas climáticas innovadoras, alineadas con los objetivos globales del Acuerdo de París.

La Consejería de Sostenibilidad ha señalado que "las soluciones al cambio climático deben construirse desde abajo hacia arriba, con las regiones liderando la implementación de medidas adaptadas a sus realidades locales, pero alineadas con los compromisos internacionales.

PLAN DE ACCIÓN POR EL CLIMA

Andalucía, una región vulnerable por su posición geográfica al cambio climático, es un referente en la lucha contra sus efectos, siendo la primera región de España en aprobar un Plan de Acción por el Clima (PAAC), un proyecto estructurado en tres pilares: mitigación, adaptación y comunicación/participación.

Desde su aprobación en octubre de 2021, el PAAC ha puesto en marcha de 231 medidas en Andalucía de acción climática, con una inversión de 2.616 millones de euros.

En la Semana del Clima de Nueva York, se han puesto de relieve algunas de las iniciativas más ambiciosas emprendidas por el Gobierno andaluz, como la Red de Ciudades Verdes y Sostenibles de Andalucía (REVERSA), que involucra a 286 municipios comprometidos en acelerar su transformación hacia modelos sostenibles y resilientes.

Ha subrayado el proyecto del Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones (SACE), que permite a empresas y entidades compensar su huella de carbono a través de proyectos locales de absorción de CO2. La participación de la Junta de Andalucía en la Semana del Clima de Nueva York 2024 se enmarca en una estrategia para consolidar a la comunidad autónoma como un actor relevante en los principales foros internacionales sobre el cambio climático.

Durante el evento, Andalucía participó en importantes reuniones como la 'Coalition For High Ambition Multilevel Partnerships' (CHAMP), iniciativa surgida durante la COP28, donde se discutieron acciones para reforzar la colaboración entre los gobiernos nacionales, regionales y locales en la puesta en marcha de estrategias climáticas.

La Junta de Andalucía, que instó al Gobierno de España a adherirse a esta coalición, destacó su compromiso de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 41% para 2030, superando el objetivo nacional del 39,5%, y alcanzar un 42% de consumo energético procedente de fuentes renovables.

En la Asamblea General de la Coalición 'Under2', la Junta de Andalucía destacó la importancia de que las regiones sean actores fundamentales en la implementación de políticas climáticas efectivas. Esta coalición, liderada por 'The Climate Group', busca movilizar a los gobiernos subnacionales en la adopción de políticas contra el cambio climático, impulsando la eficiencia energética y el uso de energías renovables, áreas donde Andalucía ha logrado avances notables en los últimos años.

Subrayó el papel fundamental como apoyo técnico, administrativo y financiero a los municipios para que éstos puedan llevar a cabo sus Planes Locales de Acción Climática, a los que se ya han destinado más de 1,7 millones de euros, poniendo además a disposición de las localidades andaluzas dos herramientas para calcular la huella de carbono y un visor de escenarios climáticos, conocido como 'Mapa Clima'.

CONGRESO INTERNACIONAL DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN JEREZ EN OCTUBRE

Se ha puesto de manifiesto el rol de Andalucía como miembro muy activo de la Conferencia de las Regiones Periféricas y Marítimas, asumiendo durante 2024 y 2025 la presidencia del grupo de trabajo temático sobre clima, finalizando con la próxima celebración, durante los días 24 y 25 de octubre en Jerez de la Frontera (Cádiz), del Congreso Internacional sobre Cambio Climático, evento que reunirá a líderes, expertos y profesionales del medio ambiente para abordar los desafíos y oportunidades asociados al cambio climático, tanto en nuestra región como en el contexto europeo y global.