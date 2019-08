Amor (ATA), ante la falta de gobierno: "Llamo a los partidos a la responsabilidad y al sentido de Estado"

Publicado 03/08/2019 12:14:36 CET

SEVILLA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha llamado a los partidos políticos "a la responsabilidad y al sentido común y de Estado" ante la fallida investidura del socialista Pedro Sánchez y la falta de un nuevo gobierno en España. "Los acuerdos son siempre posibles", ha subrayado.

En una entrevista concedida a Europa Press, Amor ha calificado con "un suspenso" a los políticos en España y ha reprochado a los partidos que, "en estos momentos, se piense más en siglas que en el interés general del país". "Esto es lo que piensa la mayoría de los ciudadanos", ha añadido.

"España no se puede permitir tener un presupuesto prorrogado de 2018, no tener gobierno, que llevemos tres años sin reformas econ*micas y en materia laboral", ha enumerado el presidente de ATA, una vez que ha pedido a los políticos, como ya lo hicieran los expresidentes Felipe González y Jose María Aznar, que "se vayan al rinco de pensar y no salgan hasta que tengan un acuerdo" porque "España no puede tener unas cuartas elecciones en tres años".

En este sentido, Amor ha dicho no entender como en Alemania sí se pueden llegar a acuerdos entre socialistas y el partido conservador y "aquí no puede haber acuerdo entre PP y PSOE" o en Portugal, donde "hay un gobierno socialista y desde fuerza con apoyos de la izquierda y aquí no se puede". Esto, en su opinión, se debe a que "hay demasiado pensamiento en intereses políticos de cada partido".

PROBLEMA DE FINANCIACIÓN DE CCAA

Según ha explicado, "uno de los grandes problemas" por no tener gobierno a nivel nacional, es la financiación de las comunidades, punto en el que ha demandado un acuerdo de estado en esta materia.

Además, ha considerado que, en el ámbito andaluz, la Junta y los agentes sociales y económicos deben "retomar la reclamación al Estado de los más de 4.000 millones de euros" en este asunto. "Es fundamental para pagar los servicios sociales, la educación, la sanidad y para mejorar la competitividad y formación de los andaluces.

En el colectivo de autónomos, Amor ha explicado que esta situación afecta porque "las inversiones se frenan hasta que no haya un poquito de estabilidad", toda vez que "hay una desaceleración del crecimiento económico y en la creación de empleo". "Seguimos con unos presupuestos de 2018, las Cortes Generales no pueden legislativamente actuar, el déficit de la Seguridad Social sigue creciendo y las comunidades tienen problemas de financiación", ha enumerado.

"Los ciudadanos necesitan certeza, moderación y un gobierno y un parlamento con capacidad para gestionar y legislar", ha reclamado para añadir que "un inversor tiene certeza y estabilidad y crea más y mejor empleo".