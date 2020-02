ATA advierte de la destrucción de empleo autónomo en el último trimestre de 2019, "la peor noticia"

Publicado 03/02/2020 11:58:02 CET

CÁDIZ, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha advertido de que "por primera vez después diez años los autónomos han destruido empleo en el año 2019 y esa es la peor noticia que puede haber, porque cuando a los autónomos empieza a irle mal, hay que cuidarse".

En este sentido, en rueda de prensa, ha añadido que "hay que trabajar para generar confianza, certidumbre y estabilidad, pero no se consigue apostando por una política que no toca, la de subir impuestos y aumentar los costes laborales".

"No son buenos anuncios la mayor presión fiscal, el incremento del diesel o el aumento de los costes laborales", ha afirmado el presidente de ATA, que ha augurado que los datos del paro que se conocerán este martes "no van a ser muy buenos". "Enero siempre es malo, pero creo que este enero va a ser más malo todavía", ha aseverado.

Lorenzo Amor ha señalado que por primera vez después de diez años los autónomos han destruido empleo, señalando que "hay menos autónomos que dan empleo y menos empleados a cargo de los autónomos". En este sentido, ha recordado que en 2012 los autónomos fueron "los primeros" que empezaron a generar empleo, "avisando de que venía la recuperación al país, y en estos momentos, en el último trimestre, se han destruido 34.000 empleos de los autónomos, se han perdido más de 19.000 autónomos y han bajado en más de 10.000 los autónomos personas físicas y 4.000 los societarios".

"No son buenas noticias y por eso lo ponemos encima de la mesa, porque hay que trabajar para generar confianza, certidumbre y estabilidad para que los que están llamados a generar empleo lo hagan, pero esto no se consigue con amenazas, ni generando incertidumbre y apostando por una política que no toca, la de subir impuestos y aumentar los costes laborales", ha manifestado Amor.

ANDALUCÍA

El presidente de ATA ha señalado que Málaga y Cádiz están entre las tres provincias de España donde más crecieron los autónomos en el pasado año. No obstante, ha señalado que "hay asignaturas pendientes como ganar tamaño empresarial, porque es verdad que hay más empresas pero hay que ganar tamaño empresarial".

En este sentido, ha manifestado que "las políticas de la Junta están ayudando no solo a emprender sino a consolidar las actividades, que están aflorando la economía sumergida, porque una de las grandes bondades que tiene es que están aflorando actividades que antes se hacían sin cotizar y sin pagar impuestos y ahora lo están haciendo".

Además, Lorenzo Amor ha indicado que "hay que profundizar y se está trabajando con la Junta para una nueva línea de incentivos que tendrá novedades para mejorar la conciliación de los autónomos, medidas para el impulso de la transformación digital y que sean competitivos los autónomos".