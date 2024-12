Los autónomos prevén un 2025 de "incertidumbre y complicaciones" por las nuevas medidas económicas del Gobierno

SEVILLA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha hecho un balance del presente año, que según él, termina con nuevas medidas que van a hacer que el año 2025 "sea un año de incertidumbre, pero también un año con más complicaciones". Toda vez que ha señalado que los costes laborales, la subida de la Seguridad Social por encima de los salarios y la presión fiscal, pronostican "más obligaciones que cumplir".

En declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, Amor ha asegurado que en el 2024 un 50% de los autónomos ha mantenido los mismos niveles que el pasado año, además, a un 25% --uno de cada cuatro autónomos-- le ha ido peor. También, ha apuntado que "desgraciadamente" se le ha seguido "poniendo trabas y zancadillas" a los autónomos en este ejercicio.

De igual modo, hacia referencia la informe presentado en la Unión Europea por el economista y expresidente del Consejo de Ministros de Italia, Mario Draghi, apuntando que "si Europa quiere seguir creciendo, tiene que apartar a un lado la regulación". "El problema es que en España se regula, mucho más que lo que se regula en la Unión Europea", ha añadido Amor.

A su vez, al hilo de esta regulación, ha señalado la "necesidad" de implantar en España el IVA franquiciado, ya que por ejemplo, hace que los pequeños autónomos "no tengan que hacer declaración que IVA. En este contexto, ha aclarado que "el problema es que en España lo que se pone es carga, pero no se reduce ninguna", y que además "no se facilita la vida a los autónomos".

En otro orden de cosas, el presidente de ATA, ha comentado la situación por la que atraviesa la Comunidad Valenciana tras el paso de la DANA. A esto, ha incidido en que los autónomos "esperan las ansiadas ayudas directas", y ha apuntado que las que han llegado "son del sector privado". Además, ha agradecido "el esfuerzo" que han hecho las mutuas de accidentes de trabajo para que los autónomos las tengan las prestaciones ingresadas en sus cuentas.

Asimismo, ha resaltado que hay más de 8.000 comercios que se han visto afectados, y que las pérdidas rondan los 120.000 euros. Y ha asegurado que con las ayudas que han ofrecidas las Administraciones públicas "difícilmente muchos autónomos van a poder volver a reabrir".

También, ha insistido que "aunque este año ha habido un crecimiento en empleo y economía", esto afecta a las empresas de uno a tres trabajadores, ya que "cuando se sube el salario mínimo de forma desproporcionada y se habla de reducir la jornada sin acuerdo "afecta" a las pequeñas empresas.