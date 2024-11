Adelante Izquierda Gaditana advierte de la "deslealtad" del alcalde con los colectivos que operan con personas sin hogar

CÁDIZ 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La concejala en el Ayuntamiento de Cádiz de Adelante Izquierda Gaditana Helena Fernández, ha advertido de los "bandazos" que está dando el alcalde, Bruno García, en materia social y ha mostrado su preocupación por "la enorme deslealtad" que ha mostrado con los colectivos sociales que trabajan con las personas sin hogar en la ciudad, toda vez que el alcalde ha anunciado este viernes que se destinará temporalmente el alojamiento de la calle Setenil de las Bodegas a personas sin hogar "cuando un día antes, el jueves, el concejal Pablo Otero estuvo en la Mesa de Personas Sin Hogar y no dijo absolutamente nada de eso".

Al respecto, ha incidido en que "es una nueva falta de respeto de García con los colectivos sociales y con las personas sin hogar, con los que hay una interlocución muy deteriorada", porque "el alcalde prefiere la foto y los titulares antes que construir una solución real a los problemas", ha expuesto la concejala del Grupo Municipal de la izquierda en una nota de prensa.

Igualmente, la edil ha incidido en los "distintos problemas" que pueden derivarse de la decisión de destinar el alojamiento de la calle Setenil de las Bodegas a "suplir la ausencia de camas en el albergue municipal por las obras", ya que mientras que "las nuevas camas habilitadas para personas sin hogar estarán en extramuros, en el barrio del Cerro del Moro, casi todos los recursos destinados a estas personas por parte de asociaciones y colectivos están en el casco histórico".

En esta línea, Fernández ha considerado que la nueva medida anunciada por el alcalde "responde más bien a un intento de tapar la incapacidad de gestión para encontrar una alternativa más precisa y para impulsar el proyecto original del alojamiento de Setenil de las Bodegas --que lleva seis meses vacío sin avanzar un sólo trámite administrativo--, que a una solución real que responda a las necesidades tanto de las personas sin hogar como de los colectivos que trabajan con esta realidad en la ciudad".

Por último, ha señalado que espera que esta decisión "no retrase aún más" la puesta en marcha de los once alojamientos transitorios de la calle Setenil de las Bodegas bajo el modelo 'housing first' o 'vivienda primero'. "Si todo se hubiera hecho bien desde que García llegó a la alcaldía, esta situación no se hubiera dado y los once alojamientos transitorios estarían ya en marcha", ha apostillado Fernández para concluir.