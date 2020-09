Adelante pide a la Junta que "no llegue tarde y mal" a atajar el virus del Nilo en Cádiz "como ha ocurrido en Sevilla"

CÁDIZ, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de Adelante Andalucía y parlamentaria por Cádiz, Ángela Aguilera, ha registrado una pregunta parlamentaria para que la Consejería de Salud y Familias explique detalladamente las actuaciones que está practicando en la provincia de Cádiz para atajar el virus del Nilo, donde ya han fallecido tres personas.

En una nota de prensa, Aguilera ha defendido que es "fundamental" que la intervención de la Junta sea "inmediata, con recursos y garantías" para evitar lo que ha ocurrido en la vecina provincia de Sevilla, donde los casos superan el medio centenar". "Nos preocupa fundamentalmente que se cometan los mismos errores que se han cometido en la provincia de Sevilla, donde se ha llegado tarde, mal y sin medios suficientes", ha abundado.

En la provincia de Cádiz, la parlamentaria ha insistido en que la Junta tiene que actuar "con determinación" y "en perfecta coordinación con todos los ayuntamientos gaditanos afectados".

Así, ha expresado su preocupación por que "ayuntamientos como el de Sanlúcar o Trebujena no hayan sido incorporados al protocolo para luchar contra el virus del Nilo y también que no todos los ayuntamientos puedan atender y hacer frente a la crisis porque no tengan los medios suficientes".

Es por ello que ha exigido que la Administración autonómica se encargue "no solamente de la coordinación y de la incorporación de todos los ayuntamientos afectados en la provincia, sino que además diseñe las intervenciones de prevención y, sobre todo, con la financiación suficiente".

"Sabemos que el dinero que se han puesto encima de la mesa ahora no es el necesario para abordar la crisis de este virus"", ha lamentado Aguilera, que ha vuelto a reclamar que la Junta triplique el presupuesto y lo eleve hasta los 300.000 euros para hacer frente a este virus, insistiendo en que "es fundamental que la Consejería aprenda de la experiencia en Sevilla y se ponga manos a la obra en Cádiz".