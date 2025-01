El alcalde de Cádiz dice que mantiene la bonificación del precio del autobús y que "el que no cumple es el Gobierno"

CÁDIZ 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha recordado que "hace tiempo ya" que tomaron la decisión de mantener la parte de bonificación del Ayuntamiento para el transporte urbano, recogido incluso en una partida de los presupuestos municipales con 1,3 millones de euros, y ha añadido que "el que no cumple es el Gobierno". "Nosotros mantenemos, el precio --en el autobús urbano-- se está manteniendo, vamos a ver estos días cómo actúa el Gobierno de España", ha añadido.

A pregunta de los periodistas, Bruno García ha señalado que en esta situación se han tomado dos decisiones, "la del gobierno de esta ciudad, dejando muy claro ya hace un tiempo que mantenía su parte de la bonificación y una segunda que es la del Gobierno de España, que ese trilerismo propio ha querido colarlo con otras muchas cosas, y eso no puede ser".

"El Gobierno de España debiera de ser claro, eficaz y tomar una decisión y hacerlo con un decreto de manera individual, que es como tiene que hacerlo", ha añadido el alcalde, que ha dicho que están "a la espera de que el Gobierno rectifique".

Asimismo, ha explicado que el Ayuntamiento de Cádiz "ya está asumiendo el precio global, tiene presupuestado 1,3 millones de euros, que es su parte, preparada, confirmada y garantizada". "Es la parte del Gobierno de España la que no lo está", ha incidido Bruno García, que ha instado al portavoz municipal del PSOE a que "en lugar de dirigirse a los que sí garantizan el pago, debiera dirigirse a los que no". "El tiro lo tiene equivocado, la puerta la tiene equivocada, que vaya al Gobierno de España y le diga que cumpla su parte", ha incidido.

"Lo que quiero que entienda la sociedad y entienda Cádiz es que el que no está cumpliendo no somos nosotros, es el Gobierno de España, que es el que no cumple", ha insistido Bruno García, que ha pedido al PSOE "que no distraiga y que no trate de engañar a los gaditanos".