El alcalde de Cádiz saluda la mediación de Maeztu para acabar con la “deuda histórica” de los vecinos del Cerro del Moro

CÁDIZ, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cádiz, José María González, ha participado en un encuentro con asociaciones y vecinos del barrio del Cerro del Moro para dar a conocer el estado del proyecto de rehabilitación de dicha barriada, una "deuda histórica desde hace décadas" que la Junta de Andalucía mantiene con la ciudad. Así, ha saludado la mediación en este asunto del Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, y la nueva etapa de colaboración con el Gobierno andaluz, representado por la delegada de Fomento, Carmen Sánchez, para convertir al fin en realidad este proyecto, "aunque llegue 30 años tarde".

En una nota, González ha explicado que, al no tratarse de una promoción de viviendas municipal, "el papel como Ayuntamiento es el de facilitadores. Por parte municipal los informes están ya firmados, a expensas de que vayan entrando las solicitudes". "Hemos alcanzado una velocidad de crucero para avanzar de forma simultánea, porque es algo que nos preocupa y vosotros, los vecinos del barrio, lleváis 30 años esperando", ha dicho el alcalde a los vecinos.

Aunque ninguna de las administraciones presentes en el encuentro ha querido concretar plazos, el alcalde ha asegurado a los vecinos que "el calvario que han pasado no se volverá a repetir. Puede ser a finales del 23, a finales del 24, pero este proyecto se va a hacer". "Nos estamos partiendo la cara para que sea lo antes posible, No entiendan que no dar una fecha concreta es una falta de compromiso, es una cuestión de respeto a los propios vecinos que ya han sido engañados durante mucho tiempo", ha añadido.

Por su parte, Carmen Sánchez, en nombre del Gobierno andaluz, ha afirmado que "esto se tenía que haber hecho hace mucho y tendrían unas casas dignas, pero ahora les aseguro que los técnicos se están hartando de trabajar para que sea una realidad". Sobre los plazos, ha aseverado que "desde la responsabilidad no nos sale dar una fecha ni nos parece justo, porque sería engañar aunque varíe sólo en un mes".

En esta misma línea se ha expresado el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, que ha subrayado que "no podemos mentir a la gente, no se va a decir nada que no se pueda cumplir". Maeztu ha articulado la exposición ante asociaciones y vecinos en tres ejes: financiación, hoja de ruta y previsiones.

En cuanto al primer punto, el director en funciones de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación (AVRA) en Cádiz, Juan Jesús Bernal, ha destacado que está cifrada en algo más de diez millones de euros, que se alcanzarán entre los fondos europeos Next Generation, el Plan Estatal de Rehabilitación y presupuesto propio del Gobierno andaluz.

Sobre la hoja de ruta a seguir, ha adelantado que antes del 31 de diciembre debe firmarse la inclusión del barrio en el Plan Estatal de Rehabilitación. A partir de entonces se cumplimentarán trámites como la corrección de errores o el plan de reparcelación y entonces se presentará la solicitud de licencia al tiempo que se licita la obra.

Bernal ha remarcado que "todos los documentos están preparados". Una vez licitada la obra y concedida la licencia, "el proyecto de ejecución es de dos años y medio aproximadamente. Es decir, dos años y medio desde que se pone el primer ladrillo hasta que los vecinos puedan entrar en sus casas".