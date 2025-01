El alcalde de La Línea (Cádiz) recuerda que van para nueve años del Brexit y "no hay respuesta" a sus reivindicaciones

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 14 (EUROPA PRESS)

El alcalde de La Línea de la Concepción (Cádiz), Juan Franco (La Línea 100x100), ha recordado que el referéndum del Brexit fue en junio de 2016 y que estando ya a principios de 2025 siguen "sin tener una respuesta clara a las reivindicaciones de la ciudad y en la situación que va a quedar" una vez que se produzca el supuesto acuerdo de negociación.

Además, en este sentido, en declaraciones a los periodistas, ha vuelto a reivindicar que el Ayuntamiento linense "debería estar presente y conforme las propuestas que se vayan haciendo", porque puede suceder que se adopten acuerdos que acaben siendo negativos para la ciudad, como por ejemplo con el aeropuerto.

"Creo que sería un motor de impulso y desarrollo importantísimo, pero bien redactado", ha señalado el alcalde, que ha recordado que "la ciudad se va a encontrar de un día para otro con un aeropuerto internacional ahí". "Qué consecuencias tiene eso, cómo afecta al desarrollo del centro tecnológico previsto en el recinto ferial, por dónde van a sacar las mercancías, cómo va a afectar eso a la movilidad de tráfico en la ciudad", se ha preguntado Juan Franco, que ha ejemplificado diciendo que "vamos a encontrar que a un lado de la frontera puedo meter 30 plantas y al lado de aquí nada más que puedo meter tres".

En este sentido, ha recordado que "a 500 metros hay un territorio que no es Schengen y aquello genera una incertidumbre bestial, que se trasladó por escrito al ministro, al delegado del Gobierno y la subdelegada del Gobierno".

"Todavía estoy esperando que me contesten, porque se les advertía que en el momento y hora en el que el Gobierno de España imponga ciertas restricciones, marcadas por ley, al paso de ciudadanos no Schengen, británicos, incluyendo ahí a los gibraltareños, me puedo encontrar con una cola que colapse todo el frontal marino de Poniente", ha manifestado.

En este sentido, ha recordado que el pasado octubre "un inspector de policía, responsable del puesto fronterizo, pues dice que a partir de ese día, como no tenía instrucciones precisas, pues empezaba a aplicar normativas, Gibraltar empezó a aplicar también la suya y se generó un colapso circulatorio de gente que no podía entrar a sus puestos de trabajo, una cola monumental y problemas de tráfico, porque la rotonda de aquel lado ya estaba colapsada".

"Aquello duró 50 minutos y en el teléfono yo pude tener 60 llamadas, fue un experimento que estuvo muy bien para poner encima de la mesa a qué nos enfrentábamos en el caso de que no se llegara a una solución clara respecto de este asunto", ha añadido.

El alcalde ha anunciado que van a volver a repetir la visita que realizaron en marzo de 2018 al Parlamento Europeo. "Espero que podamos llegar también a otros organismos, como por ejemplo el Comité Europeo de las Regiones, que me gustaría recordar que ya en 2018 elaboró un documento donde advertía de las consecuencias que podía tener un acuerdo mal negociado o un no acuerdo en distintas regiones europeas y el único municipio específico que se citaba era el caso de La Línea de la Concepción", ha indicado.

Igualmente, ha señalado que quieren tener una ronda de contacto con diputados y senadores a nivel nacional y van a invitar a la ciudad a los distintos parlamentarios de Andalucía, "para que se puedan convertir en altavoz de nuestras necesidades en el Parlamento Europeo", y volverán a insistir en los gobiernos tanto de la Junta de Andalucía como el de España. "Espero que podamos seguir llevando la voz de nuestra ciudad a todas las instituciones que tienen una mínima capacidad decisoria en esta historia", ha concluido.