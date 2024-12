Ana Belén se subirá al escenario del Tío Pepe Festival de Jerez el 19 de julio dentro de su nueva gira 'Más D Ana'

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

La cantante Ana Belén, que ha anunciado su regreso a los escenarios tras seis años desde su último tour oficial, ofrecerá en el Tío Pepe Festival de Jerez de la Frontera (Cádiz) uno de los seis conciertos que ha programado en Andalucía dentro de su nueva gira 'Más D Ana', que la llevará hasta 19 ciudades españolas durante 2025.

Su cita con el publico gaditano será el 19 de julio de 2025 dentro de la programación que González Byass ha diseñado dentro de su ciclo 'Veranea en la Bodega', donde se incluye los conciertos del Tío Pepe Festival.

Esta gira de presentación arranca el 26 de abril en Roquetas de Mar (Almería) y recorrerá las principales ciudades de la geografía de española, entre ellas Marbella, en el Starlite Festival de Málaga (31 julio), Sevilla (5 de septiembre), Granada (26 de septiembre) y Córdoba (27 de septiembre).

Ana Belén publicará además a comienzos de año un nuevo álbum con canciones que llevará a este concierto en Jerez, cuyas entradas estarán disponibles ya este jueves 12 de diciembre a partir de las 12,00 horas en la web del Tío Pepe Festival.

Con propuestas aún por desvelar, la XI edición de este festival reúne un cartel musical en el que destacan la diva del sonido disco Gloria Gaynor, The Beach Boys, los estadounidenses Train, Jethro Tull con su gira 'Las 7 Décadas', el espectáculo This is Michael con Lenny Jay y Jennifer Batten, y la celebración de los 40 años de Duncan Dhu con Mikel Erentxun.

Además, Coque Malla, Pastora Soler, Maldita Nerea, Marina Reche y María José Llergo suman al Tío Pepe Festival "diversidad artística", al ofrecer sobre este escenario una variedad que va desde el pop y el flamenco contemporáneo hasta sonidos icónicos del rock español, como ha apuntado la organización.

A esto se suma el flamenco de raíz con el ciclo Solera y Compás, y el humor, representado por Aguilera, Mení y Manu Sánchez en Tío Pepe Comedy.

Veranea en la Bodega 2025 cuenta con el patrocinio de la Diputación de Cádiz, el Ayuntamiento de Jerez-Jerez Siempre, la Junta de Andalucía y entidades como Cajasur, Grupo Solera, Cruzcampo, Banco Santander, Howden, Fundación Cajasol, Royal Bliss, Renfe, ABC, Montesierra, Área Sur y Orange.