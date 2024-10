La Autoridad Portuaria de Cádiz saca a concurso la construcción y explotación de un hotel en Puerto América

CÁDIZ 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) ha anunciado que sacará a concurso la construcción y explotación de un edificio destinado a actividades hoteleras, comerciales, de restauración y servicios asociados en la zona portuaria de Puerto América, en el Puerto de Cádiz.

Según ha explicado en una nota, el consejo de administración ha aprobado el pliego de bases que regulará el concurso para la selección de oferta y otorgamiento posterior de concesión administrativa, supeditada al levantamiento de la prohibición de usos hoteleros por el consejo de ministros.

En la concesión que se licita se valorará, además de la oferta económica, el proyecto técnico, su rentabilidad, a través del estudio económico y financiero, la ecoeficiencia e integración con el entorno, según ha señalado.

Asimismo, ha recordado que esta iniciativa se enmarca dentro del proyecto de integración del puerto en la ciudad de Cádiz ya que, una vez ejecutada la Nueva Terminal de Contenedores y trasladada a su futura ubicación, los terrenos de los muelles Ciudad, Alfonso XIII y Reina Sofía se destinarán, como está recogido en el Plan Especial, a usos compatibles con el tráfico de cruceros y las relaciones puerto-ciudad.

En este sentido, la APBC considera "esencial" esta instalación no sólo como impulsora de otras iniciativas, sino también como un elemento que dote de actividad permanente este espacio, al no estar sometido a horarios. La concesión demanial licitada se ubica en el lote número 9 del Plan Especial de Ordenación del Puerto de Cádiz, de aproximadamente 9.318 metros cuadrados de superficie terrestre, podrá incluir o no el edificio denominado 'Ciudad del Mar' y el adjudicatario deberá ejecutar a su costa las conexiones a las redes de distribución de los servicios generales, así como a la construcción y urbanización del ámbito para su conexión con los viales generales y nueva urbanización del área 1.

Asimismo, ha indicado que la Autoridad Portuaria y el concesionario podrán conveniar la financiación y/o ejecución de las redes de distribución de los servicios generales. La concesión se licita por un plazo máximo de 50 años, contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación de la resolución de otorgamiento de la concesión (puesta a disposición de terrenos de la concesión) y se establece un plazo de ejecución de obras de 18 meses.

Finalmente, la APBC ha señalado que prevé licitar también antes de finales de este año la construcción del parking en superificie como otra instalación fundamental en el desarrollo de la integración de este espacio en la ciudad.