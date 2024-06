El Ayuntamiento de Cádiz delimita e instala la señalización en la playa canina de Torregorda

CÁDIZ, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El teniente de alcalde de Medio Ambiente y Playas del Ayuntamiento de Cádiz, José Carlos Teruel, ha señalado que este miércoles ha comenzado la delimitación y señalización de la playa canina que se ha puesto en marcha delante de las instalaciones marítimas de Torregorda, una de las principales novedades que incluye el Plan de Explotación de Playas que abarca hasta la temporada 2027.

En una nota, Teruel ha asegurado que "este espacio viene a dar respuesta a la demanda de las personas que tienen perros en Cádiz y se trata de un compromiso que se adquirió con los gaditanos cuando llegamos al gobierno de esta ciudad".

Las mascotas deberán ir con correa en las zonas de acceso hasta llegar a la playa canina, que cuenta con 328 metros lineales donde podrán estar libres. La zona está debidamente señalizada y cuenta con contenedores y con paneles informativos con normas de uso y consejos para los usuarios.

José Carlos Teruel ha explicado que "esta señalización será de manera provisional hasta que licitemos la dotación de más equipamiento para este espacio, algo que no se ha podido iniciar hasta que el Plan de Explotación de Playas contara con la autorización de la Junta de Andalucía, concedida a finales del mes de mayo".

Entre los consejos que se ofrecen a los usuarios de esta playa canina están no olvidar el agua para la mascota para mantenerla bien hidratada, recoger los excrementos y depositarlos en la papelera específica, no forzar a la mascota para que entre en el agua, no dejar que beba agua del mar, aconsejando también que al regresar a casa se bañe a la mascota con agua dulce y champú para retirar restos de sal y arena.

También se recomiendan en los paneles instalados que no se lleve al perro durante las horas de más calor y evitar la exposición prolongada al sol manteniéndolo vigilado en todo momento.