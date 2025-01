Ayuntamiento de Tarifa (Cádiz) advierte que el problema del alga asiática "se agrava" y pide soluciones "eficaces"

TARIFA (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

El primer teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Tarifa (Cádiz), Jorge Benítez, ha advertido de que el problema del alga asiática está afectando "gravemente" a las costas de esta localidad gaditana y a la economía local, por lo que ha reclamado "soluciones claras y eficaces" para hacer frente a esta situación.

Cabe recordar que los servicios municipales han cifrado en más de 11.000 toneladas las algas invasoras que han sido retiradas del litoral tarifeño entre junio y septiembre de 2024, cuatro veces más que el año anterior, y ya hay acumuladas "más de 40.000 toneladas" en el espacio al que son llevadas para su secadero.

En declaraciones a Europa Press, el primer teniente de alcalde y representante de la agrupación Nuevos Aires Tarifa (NAT), que gobierna en coalición con el PP en el ayuntamiento, ha señalado que esta circunstancia los está llevando a una situación de "ilegalidad y de irregularidad" en cuanto a normativas medioambientales, que pueden conllevar "unas responsabilidades administrativas o penales que no queremos asumir" porque "no es que no queramos hacerlo, es que no tenemos los recursos".

En ese sentido, ha lamentado que desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico "no hayan ofrecido ninguna solución real" y les haya "pasado la pelota" a los ayuntamientos al considerar al alga asiática como "un residuo urbano", obligando así a los municipios a retirarlas del litoral.

"No es un residuo sólido urbano, ni nosotros recibimos ningún tipo de fondo para hacer frente a esta catástrofe medioambiental", ha denunciado Jorge Benítez, advirtiendo que se les ha dado una competencia que es "inasumible" económicamente, ya que según sus estimaciones, el coste para llevar a un vertedero esa acumulación de algas supondría "unos cinco millones de euros anuales" para el Ayuntamiento de Tarifa.

Desde hace meses, el Ayuntamiento reclama a las administraciones medidas que ayuden a "mitigar" la presencia de estas algas en su litorial, como la comercialización de las mismas y que sean empresas privadas o entidades de otro tipo las que se encarguen de su retirada y tratamiento posterior, evitando así que sean los municipios los que asuman los costes económicos de estas acciones.

"Los políticos dicen que esto no tiene solución, pero sí hay medidas que pueden mitigar los perjuicios tanto económicos y hacia el ecosistema que produce el alga", ha afirmado Benítez. Así, ha continuado poniendo el acento en las "muchísimas investigaciones" que hay sobre el uso que se le podría dar al alga, "desde biocombustibles hasta cremas para la piel", proyectos que le darían utilidad a este residuo y que "convertiría algo malo en algo positivo" que, entre otras cosas, "generaría empleo".

Desde Nuevos Aires Tarifa han asegurado que este problema "se sigue agravando" y que las medidas "débiles y cómplices" tomadas por gobiernos anteriores "no han servido para contener esta crisis medioambiental", haciendo referencia a que el PSOE "se limitó durante años" a recoger los arribazones de las playas, "cargando este coste exclusivamente a las arcas municipales".

Desde este partido se han opuesto "tajantemente" a que el dinero de sus vecinos "se siga tirando a la basura" en cuanto a medidas para hacer frente a la llegada de algas invasoras a sus playas. "Nosotros estamos aquí para actuar de una forma responsable y hacerle ver a todos los vecinos y a las autoridades y responsables políticos de otras administraciones de la situación real que estamos viviendo en Tarifa", ha sentenciado Jorge Benítez.

"El tiempo de las soluciones sin resultado ha terminado", ha afirmado, invitando a que "si algún día dan con la solución", ésta será "bienvenida". En su opinión, es el momento de "exigir recursos", como dinero para limpiar sus playas, para apoyar a los barcos y pescadores afectados por el alga asiática y dinero para "reforzar las arcas municipales".

Desde el Gobierno local, formado por PP y NAT, se lleva reclamando la implicación de las administraciones, ya que este verano sólo se contó con una partida extraordinaria de 140.000 euros otorgada por la Diputación de Cádiz para hacer frente a este problema, una ayuda que fue agradecida en su momento ya que de no obtenerla "habría supuesto un varapalo para las arcas municipales".

Este pasado verano, se recogieron en Tarifa más de 11.380 toneladas de arribazones, hasta cuatro veces más que el año anterior, cuando los servicios municipales contabilizaron en torno a 3.000 toneladas. En comparación con municipios de alrededor, las cantidades recogidas son mucho más bajas, como las 115 toneladas de Algeciras o las 87 de La Línea de la Concepción.

No obstante, y ante lo experimentado este pasado verano, desde Tarifa se quiere promover un encuentro en torno al problema del alga asiática en la zona, algo en el que aún se está trabajando y sobre el que no hay más avances al respecto.