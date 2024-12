Barbate (Cádiz) pide "máximo apoyo" tras un mes de su campaña de firmas sobre compensaciones por servidumbre militar

BARBATE (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

El pueblo gaditano de Barbate se siente "perjudicado" por no recibir compensaciones económicas por la servidumbre militar del Campo de Adiestramiento Sierra del Retín, donde se realizan maniobras y que ocupa el 39% de su término municipal. Es por eso que hace un mes se inició en la plataforma change.org una campaña de recogida de firmas sobre esta reclamación, para la que desde el Ayuntamiento se ha pedido "el máximo apoyo" de la ciudadanía.

Su alcalde, Miguel Molina (Andalucía Por Sí), ha defendido en palabras a Europa Press la puesta en marcha de esta petición digital, que por el momento suma unas 330 firmas --algo más de la mitad del primer objetivo marcado en 500 apoyos--, indicado que "seguirán haciendo" un llamamiento al respecto porque "está clarísimo que el municipio deja de desarrollarse y deja de poder traer proyectos de inversión importantísimos" debido a esta situación.

Así, ha aclarado que además de esta vía, en la que "vamos a seguir incidiendo", también se están recabando firmas "de manera manual", además de "una serie de medidas que vamos a seguir aplicando hasta evidentemente conseguir nuestro objetivo", el de que se le den compensaciones económicas a Barbate como a otros municipios como Rota, El Puerto o Chipiona.

"No sé por qué a Barbate no se le quiere dar. La verdad es que no lo entiendo ni lo entiende ninguno de los vecinos de nuestra localidad", ha lamentado el alcalde, haciendo hincapié en que este pasado miércoles por la noche hubo maniobras militares en la zona y "se notaba en todo el pueblo el ruido que se ocasiona" con estos ejercicios.

Como ha afirmado, esos son "prejuicios que tenemos en la zona", algo que en su opinión, y como lleva reclamando varios meses, "hay que reconocerlo por parte del Gobierno de España". "No entendemos cómo no lo quiere hacer con Barbate cuando hay otros municipios que incluso no tienen un metro de terreno afectado y se le están dando compensaciones", ha denunciado.

Tal y como ha elucubrado al respecto, el Gobierno central "quiere mirar intencionadamente hacia otro lado" o "no tiene la medida exacta como para poder calibrar" que en el término de municipal en Barbate se ocupa "el doble de terreno" que en el resto de territorios a los que se están compensando con servidumbre, "incluso mucho más en aquellos que no tienen ningún metro de servidumbre militar", ha apostillado.

Es por eso que ha insistido en que desde su localidad se seguirá "con la lucha", pidiendo "el máximo apoyo de toda la ciudadanía para que apoyen algo que evidentemente es totalmente justo".

El Plan de Especial Singularidad para Barbate, elaborado por el Gobierno local en el Ayuntamiento, recoge medidas de inversión y desarrollo en el municipio, una de ellas atiende a la falta de posibilidades de desarrollo durante "más de 42 años" debido a la servidumbre por el campo de adiestramiento, por lo que se lleva reclamando compensaciones económicas que ascienden a "más de 400 millones".

Cabe recordar que desde el Ayuntamiento, con su alcalde a la cabeza, han trasladado en varias ocasiones este Plan de Singularidad a miembros del Gobierno de España, como a la ministra de Defensa, Margarita Robles, con la que "forzó" un encuentro hace más de medio año durante una visita de la responsable de Defensa al citado campo de adiestramiento. Posteriormente, en junio mantuvo una reunión en la sede del Ministerio en Madrid.

En los últimos meses han recibido diversas cartas de respuesta a peticiones escritas enviadas a Presidencia del Gobierno y ministerios de Defensa y Hacienda, aunque lo comunicado en las mismas no ha sido bien recibido por su alcalde, al considerar que en ellas "se le dá largas" a su reclamación.

La última fue el pasado 4 de diciembre, cuando Defensa argumentó que los terrenos ocupados por el campo de adiestramiento son "de titularidad estatal" tras ser "expropiados" en 1981 y que este Departamento "sólo puede realizar pagos a municipios en concepto de arrendamiento de terrenos que son propiedad de estos". El alcalde consideró estas explicaciones como "excusas", recordando que la expropiación "fue forzosa" y que su pueblo "nunca quiso esa expropiación".