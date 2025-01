Bomberos instala detectores de humo en viviendas de personas mayores de San Fernando (Cádiz) como medida preventiva

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Fernando, en colaboración con el Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz, ha iniciado una campaña que, bajo el lema 'Los detectores salvan vidas' está consistiendo en la instalación gratuita de detectores de humo en hogares de personas mayores o dependientes que viven solas de la ciudad, al tratarse del colectivo más vulnerable ante un incendio.

La alcaldesa isleña, Patricia Cavada, y el presidente del Consorcio de Bomberos, José Ortiz, han estado presentes este miércoles en la colocación de los primeros detectores en San Fernando en el marco de esta campaña, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

Ha sido en dos viviendas de la barriada de San Ignacio, en ambos casos de mujeres mayores que viven solas. La previsión inicial es llegar a más de 150 hogares de personas mayores con esta iniciativa, aunque el Ayuntamiento y Bomberos seguirán colaborando con el objetivo de concienciar a toda la población para que se sume a la prevención frente a los incendios.

Como señalan las estadísticas, la mayor parte de los incendios que se producen en viviendas tiene lugar en invierno y, sobre todo, por la noche. Además, las personas mayores o las dependientes que viven solas son las más vulnerables en este tipo de siniestros. Por ello, estos detectores emiten un fuerte sonido que alerta a la persona que viven en la casa y a los vecinos, permitiendo mayor tiempo y posibilidades de reacción ante un incendio.

La regidora isleña ha destacado que se trata de una campaña "muy positiva", ya que "uno de los sectores de la población que necesita una mayor atención por parte de las administraciones públicas es precisamente el de las personas mayores, cada vez más numeroso en todas y cada una de nuestras ciudades".

Por ello, el Gobierno local trabaja "de manera permanente" en políticas que "mejoran la vida y el día a día de las personas mayores", como la ayuda a las hipotecas y al alquiler para mayores de 65 años o la ayuda a la dependencia, entre otras.

A partir de este momento, el Ayuntamiento se encargará de trasladar y comunicar a la ciudadanía esta campaña de instalación de detectores de humo para hacer posible que llegue, no solamente a las personas de las que se tiene conocimiento a través de los Servicios Sociales o del servicio municipal de Ayuda a Domicilio, sino que alcance al conjunto de la ciudadanía y sean más los que se sumen. Así se trata de que "no haya un solo edificio, casa o residencia en esta ciudad ocupado por una persona mayor corriendo un riesgo innecesario por no tener un detector".

Al margen de la campaña, la alcaldesa se ha comprometido a seguir colaborando con el Consorcio de Bomberos en las tareas de concienciación necesaria para que toda la población isleña se sume a la prevención frente a los incendios, e instale detectores en su casa, ya que "está demostrado que son una medida de prevención muy eficaz que salva vidas".

Como han explicado desde Bomberos, estos detectores son unos dispositivos "muy económicos" que pueden adquirirse "por menos de 20 euros en cualquier ferretería", y que son "de muy fácil instalación, prácticamente como si fuese una pegatina".

El presidente del Consorcio ha agradecido a la alcaldesa la colaboración del Ayuntamiento para el desarrollo en San Fernando de esta campaña, con la que Bomberos quiere llegar a 100.000 hogares de toda la provincia de Cádiz.

José Ortiz ha significado que España es uno de los países en los que aún no es obligatoria la instalación de detectores de incendios en viviendas y que, de estar instalados, "permitirían salvar 200 vidas al año".

Por ello, ha hecho hincapié en la necesidad de concienciar a la ciudadanía en la aplicación de medidas preventivas de este tipo, a lo que se quiere contribuir esta campaña dirigida al colectivo de personas mayores más vulnerables de manera totalmente gratuita.