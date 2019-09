Bravo llevará al Parlamento el Presupuesto 2020 "los primeros días de octubre" y "habla todo el tiempo" con Vox

Actualizado 27/09/2019 13:14:41 CET

El consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, ha asegurado este viernes en Cádiz que la intención del Gobierno andaluz con la presentación del proyecto de Presupuestos de Andalucía para 2020 es "tenerlos presentados los primeros días de octubre en el Parlamento", momento a partir del cual ha situado que su tramitación parlamentaria abarca "aproximadamente un mes y medio, dos meses" y ha explicado que la negociación con Vox "no es de un día, hemos ido hablando todo el tiempo".

Bravo, en declaraciones a los periodistas tras participar en Cádiz en la apertura del foro 'Tax Global Meeting 2019' sobre tributación, ha asegurado que el Presupuesto de 2020 de Andalucía responderá a las indicaciones expresadas por organismos como el Banco Central Europeo y la OCDE, por lo que ha trasladado que "habrá bajada de impuestos, pero no una revolución, y el gasto estará muy controlado, con medidas de eficiencia".

"No es el momento de una rebaja masiva de impuestos y tampoco de un gasto público descontrolado", ha sostenido Bravo como premisas para la elaboración de las partidas de ingresos y gastos de las cuentas de 2020. "Cada céntimo de euro que ha pagado el ciudadano que esté orgulloso de que se ha dedicado a tener una mejor educación, sanidad, o las políticas sociales", ha proseguido explicando Bravo.

Bravo ha descrito "los plazos acelerados" con que va trabajando el Gobierno andaluz por su pretensión de alejar el debate parlamentario y aprobación de las cuentas para 2020 "del debate político de las elecciones generales del 10 de noviembre".

En relación con las negociaciones con Vox, socio parlamentario del Gobierno de coalición de PP y CS, el consejero de Hacienda ha apelado a los cauces formales de interlocución con este partido, materializada en "un compromiso presupuestario y una comisión de seguimiento", pero ha advertido de la importancia del día a día para sus negociaciones.

"Firmamos un acuerdo, pero la situación a día de hoy cambia", ha señalado el consejero en relación al momento de la rúbrica del acuerdo a tres bandas de PP-CS-Vox el 18 de julio, que garantizaba la aprobación de las cuentas de 2019 y 2020, así como ha subrayado la necesidad de evaluar los compromisos adquiridos, para lo que ha esgrimido el ejemplo de las auditorías en el sector instrumental, respecto a las cuales ha indicado que "un borrador de esa licitación se ha puesto encima de la mesa para que sea objeto de análisis".

Bravo ha enfatizado la necesidad de que el aliado externo del Gobierno andaluz compruebe que "las propuestas tienen reflejo a través de su seguimiento" y ha querido mostrar su mano tendida para "seamos capaces de incorporar iniciativas porque nos los piden Vox, Adelante o el PSOE".

"Queremos escuchar a Vox, a Adelante, a PSOE, para contarles las líneas básicas de nuestros Presupuestos", ha explicado el consejero de Hacienda para abrir el abanico de fuerzas parlamentarias a las cuales mostrar el esqueleto del proyecto de Presupuesto de 2020, por lo que se ha remitido al ejemplo de las cuentas de 2019, cuando ha dicho haber recibido una aportación de Adelante Andalucía sobre Renta Mínima de Inserción, a la que dio traslado al Presupuesto.

"El peor Presupuesto que pudiéramos hacer son mejor que no tener Presupuesto", ha sostenido Bravo para poner de manifiesto la importancia de contar con un Presupuesto en vigor y se ha remitido al contexto nacional para advertir de que "el Presupuesto con el que va a vivir España durante tres años es de 2018", elaborado por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y respecto al cual ha subrayado que tuvo "el apoyo de siete formaciones políticas".

Bravo ha vuelto a describir el trabajo hecho por su departamento, que le ha llevado a la elaboración de "tres presupuestos en ocho meses", cifra que incluye las modificaciones de créditos de las cuentas prorrogadas de 2018, así como las de 2019 y 2020.

El consejero de Hacienda ha invitado a dejar los vetos entre formaciones políticas para emprender una negociación y ha apelado a "cómo vas a ir a una negociación con líneas rojas", en velada alusión a los problemas negociadores de PSOE y Podemos para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

Preguntado por la revisión del Banco de España a la baja en 4 décimas de la previsión de crecimiento de España para 2019 y si ese ejercicio se iba a hacer también en Andalucía, Bravo se ha remitido a que "el consejero de Economía nos anunciaba la revisión de ese crecimiento", que ha recordado el Gobierno andaluz cifró en un 2,1% para 2019.

"Nos decían que éramos prudentes", ha dicho el consejero de Hacienda, orientación de la que se ha vanagloriado por resultados posteriores mejores de lo previsto en ámbitos como la creación de empleo o el turismo, aunque ha precisado "que nosotros no queremos presumir de méritos que no son nuestros, que son de los empresarios o los trabajadores".

En relación al 'Tax Global Meeting 2019', Bravo ha reconocido que "me llevo unos cuantos de deberes", entre los que ha descrito "valorar cuando un impuesto significa atracción o no", así como la necesidad de coordinar la normativa autonómica sobre fiscalidad ambiental, aspecto donde ha asegurado haber escuchado del auditorio que "nos pongamos de acuerdo para que no haya más de 70 figuras impositivas".

En este contexto de fiscalidad, el consejero de Hacienda ha apelado a "perder el miedo en el sector público a trabajar con el sector privado", convencido de que "lo hacen las empresas privadas que compiten por un mismo cliente y luego son capaces de cooperar", cliente que en este caso sería el ciudadano.