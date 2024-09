Un centenar de abogados analizarán cómo mejorar la protección a menores este jueves y viernes en Cádiz capital

CÁDIZ, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de abogados y abogadas pertenecientes a los 83 Colegios de la Abogacía Española y otros Consejos Autonómicos de Colegios analizarán cómo mejorar la protección a niños y adolescentes en las primeras Jornadas Nacionales de Menores y Adolescencia, que se desarrollarán este jueves 12 de septiembre y viernes 13 en la ciudad de Cádiz.

Durante dos días se abordará el manejo integral de la violencia contra los menores, los derechos de la infancia con discapacidad, la asistencia legal a las víctimas menores, el sistema de reforma juvenil, la violencia hacia menores en medios digitales o la constitucionalidad de la declaración de desamparo, como ha informado la organización en una nota.

En la inauguración, que tendrá lugar el jueves a las 9,30 horas, intervendrán Salvador González, presidente del Consejo General de la Abogacía; Rubén Pérez Correa, secretario de Estado de Juventud e Infancia; José Adolfo Baturone, decano del Colegio de Abogados de Cádiz; José Antonio Nieto, consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía; José Carlos Arias, presidente de la Subcomisión de Menores de la Abogacía y Federico Fernández, presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados.

En las distintas mesas que se desarrollarán durante el jueves, se abordarán cuestiones como el enfoque legal en la prevención y atención de la violencia contra menores y la asistencia legal a las víctimas menores de edad, con especial referencia al turno de menores víctimas; el marco legal de derechos de la infancia con discapacidad; los desafíos existentes en el sistema de reforma juvenil, atendiendo a la conciliación, reparación y justicia restaurativa; y la constitucionalidad de la declaración de desamparo.

Ya el viernes, los letrados hablarán de la protección de la infancia en el entorno digital, los derechos de la infancia en los procesos de familia y la protección del deportista profesional menor de edad; y sobre qué se puede o debe hacerse con la legislación actual y con las reformas que debería haber.

La clausura del acto será el viernes a las 13,30 horas, cuando se desarrollen también las conclusiones de estas jornadas.

En estos dos días participarán expertos como Catalina Perazzo, directora de Incidencia Social y Política de Save the Children; los fiscales Susana Gisbert, Alberto Campomanes y Fernando Santos; los abogados Valentín Aguilar, Juan Carlos Soto, Carolina Macías y Silvia Giménez-Salinas; Luis Rabasa, magistrado juez titular del Juzgado de Menores único de Córdoba y Tomás Montero, doctor en Derecho.

También intervendrán Gregorio Saravia, delegado del Cermi Estatal para los Derechos Humanos; la magistrada Nuria Auxiliadora; Sonsoles Bartolomé, responsable del Departamento Jurídico de la Fundación ANAR; Amanda Martín, gerente del Programa de Protección de la Infancia en Emergencias Unicef; Emilio Puccio, secretary General of the European Parliament Intergroup on Childrens Rights at European Parliament; y Cédric Foussard, coordinador de Proyectos de la Iniciativa Global de Justicia con la Niñez (Terre des Hommes).

Las primeras Jornadas Nacionales de Menores y Adolescencia, organizadas por el Consejo General de la Abogacía Española y el Colegio de Abogados de Cádiz y se desarrollarán en el Hotel Cádiz Bahía.